El Palacio devuelve la sonrisa europea al Real Madrid

El base del Real Madrid Facundo Campazzo realizando un tiro a canasta. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha impuesto este jueves al Partizán en el Movistar Arena (86-76), en la jornada cuatro de la fase regular de la Euroliga, un triunfo, cimentado en la defensa de los blancos y una actuación coral en ataque, que permite a los de Pedro Martínez estrenar su casillero de victorias en la competición continental.

El Real Madrid se reencontró con el triunfo en Euroliga en el Palacio. Los blancos, que llegaban a la cuarta jornada de la máxima competición continental con un récord de 0-3, consiguieron superar a un invicto Partizán con la defensa como protagonista, sobre todo en el perímetro. Así, dejaron a los serbios por debajo de los 80 puntos por primera vez en la temporada. En ataque, la anotación estuvo muy repartida con hasta nueve jugadores con cinco o más puntos en su haber.

Un sobresaliente primer tiempo de los blancos fue suficiente para que tomaran una ventaja de 16 puntos que administraron durante los dos últimos cuartos. De hecho, los serbios solo pudieron acercarse a siete puntos en un intento de reacción en el arranque de la segunda mitad, pero la vuelta de Tavares al campo devolvió la solidez a la defensa del Real Madrid, a la vez que las rentas de dobles dígitos.

El duelo comenzó con mucha igualdad, sin parciales importantes. Eso sí, la producción ofensiva de los de Pedro Martínez estaba mucho más repartida que la de los serbios, que se sustentaron en los ocho puntos que produjo Carlik Jones hasta el ecuador del primer cuarto (12-12). Pero dos minutos brillantes de Luwawu-Cabarrot --con 4 puntos, una asistencia y un robo-- y un triple sobre la bocina de Andrés Feliz permitieron al Madrid marcharse ocho arriba (27-19).

Una parcial abierto al que los locales dieron continuidad en el arranque del segundo con un 8-0 de inicio que obligó a pedir tiempo muerto a Joan Peñarroya. Le estaba costando mucho anotar a Partizán gracias a la intensa defensa de los blancos, pero los serbios encontrarían la vía de la anotación desde la línea de 4,60 después de que el Real Madrid entrara en bonus a falta de casi siete minutos para el descanso.

Aun así, los de Pedro Martínez seguirían abriendo brecha, llegando a disponer de hasta un +19. A lo que respondió Partizán con siete puntos seguidos de Ethan Thompson, que volvía a colocar a los suyos por debajo de los 15 puntos de distancia. Pero, de nuevo, los últimos minutos del cuarto, con Tavares como protagonista --cuatro puntos y dos rebotes-- engrosaron la ventaja del Real Madrid hasta los 16 de distancia (53-37).

Por primera vez en la Euroliga 2026-27, el conjunto de Pedro Martínez superaba los 50 puntos al descanso frente a una de las mejores defensas de lo que se lleva de competición, a la vez que dejaba a su rival por debajo de los 40. Todo ello, sustentado en una gran defensa de la pintura y gran 46% de acierto en el triple (6/13). Un acierto totalmente opuesto al de Partizán, que se había quedado en un bajísimo 2 de 9.

Sin embargo, el paso por vestuarios sentó bien al equipo de Peñarroya. Los errores del Real Madrid y el acierto de Partizán tuvieron como consecuencia un 0-9 de inicio, al que tuvo que poner fin Tavares con un mate. Pero pese a ello, el dominio mostrado por el Real Madrid en la primera parte no se repetiría en un tercer cuarto que entró en dinámica de intercambio de canastas en el que, por primera vez en el partido, la defensa blanca se estaba viendo superada.

Y la reacción blanca llegaría en el tramo final del tercer parcial. La entrada de Tavares a la cancha devolvió la intimidación en defensa al equipo español, mientras que en ataque Campazzo y Pradilla volvían a alejar al Real Madrid por encima de los 10 puntos de ventaja. Casi tres minutos seguidos sin anotar de los visitantes que permitieron al Real Madrid llegar al último cuarto con una rente de +14, pese a perder el parcial (18-20).

Y el Real Madrid se encargaría en el último cuarto de certificar su primera victoria de la temporada en Euroliga. Un parcial de 12-6 de inicio favorable a los locales dilapidaron cualquier esperanza de los serbios. Así, el partido acabaría cerrándose por un resultado de 86-76 favorable a un Real Madrid, que había superado de principio a fin a Partizán.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 86 - PARTIZÁN, 76 (53-37, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Maledon (13), Smith Jr (9), Abalde (5) Okeke (6) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (7), Pradilla (8), Campazzo (12), Jantunen (2), Feliz (9) y Jones (7).

PARTIZÁN: Jones (19), Pajola (5), Thompson (14), Tanaskovic (8) y Hayes (5) --quinteto inicial--; Allman (6), Vildoza (2), Nakic (0), Lakic (4), Jekiri (11), Lauvergne (2) y Sy (0).

--PARCIALES: 27-19, 26-18, 18-20 y 15-19.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Koljensic, Kowalski.

--PABELLÓN: Movistar Arena.