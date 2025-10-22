El Palau quiere guiar al Barça a una nueva victoria ante Zalgiris

Archivo - Ignas Brazdeikis y Kevin Punter durante el último Barça - Zalgiris. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este jueves (20.30 horas) al Zalgiris Kaunas en el Palau Blaugrana, en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro en el que el equipo 'culer' buscará una nueva victoria como local frente al conjunto lituano, al que ha vencido en los últimos ocho duelos que se han disputado en el pabellón blaugrana.

El Zalgiris no consigue asaltar el Palau Blaugrana desde 2017, cuando venció por 75-81 gracias a los 20 puntos de un joven Vasilije Micic. Desde entonces, el equipo lituano no ha vuelto a ganar en ninguna de sus visitas, una racha que intentará cambiar el conjunto ahora dirigido por Tomas Masiulis.

El entrenador lituano volverá a la que fue su casa tras haber sido asistente del extécnico blaugrana Sarunas Jasikevicius desde 2020 hasta 2023. Masiulis está haciendo un buen trabajo en su primera temporada al mando del Zalgiris, con un récord de tres victorias y dos derrotas en sus cinco primeros encuentros de Euroliga. Ambos tropiezos han llegado de forma consecutiva, después de haber arrancando el curso con tres triunfos que le colocaron como líder de la máxima competición europea.

Pero las dos últimas derrotas frente al Armani Milán y al Estrella Roja han colocado al Zalgiris en la quinta posición, justo por delante del Barça. El conjunto de Joan Peñarroya también cayó en su último compromiso frente al Dubai Basketball (83-78) y vio así truncada su racha de tres victorias consecutivas. Además, tuvo la mala noticia de la lesión de Dario Brizuela, quien sufre unas molestias en el glúteo y estará de baja una semana, perdiéndose el duelo de este jueves.

El equipo del técnico catalán supo reponerse de este tropiezo europeo y logró una gran victoria (77-83) el pasado domingo frente al Unicaja Baloncesto. Este fue el primer triunfo del Barça en la Liga Endesa después de haber caído frente al Hiopos Lleida y al Valencia Basket, equipo al que venció en el único encuentro que ha disputado como local en la máxima competición europea.

Aquella noche Kevin Punter (27 puntos) se erigió como el gran líder del conjunto 'culer' y no dejó escapar la victoria del Palau Blaugrana, donde el Barça espera hacerse fuerte para soñar con hacer cosas importantes en esta Euroliga. Para lograrlo tendrá que seguir con el buen trabajo defensivo que está realizando en los últimos encuentros y que tendrá que emplear para parar a Sylvain Francisco.

El escolta francés fue el mejor en los dos duelos del curso pasado. En el choque disputado en Kaunas, Francisco anotó 19 puntos en 17 minutos y fue fundamental para la victoria del Zalgiris. En el Palau la historia fue diferente, quedándose en 13 puntos y no pudiendo evitar una nueva derrota del equipo lituano, que este jueves intentará cambiar su suerte ante un Barça que quiere seguir creciendo en esta Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Keita --posible quinteto inicial--; Fall, Marcos, Parra, Norris, Cale y Hernangómez y Vesely.

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss, Francisco, Ulanovas, Sleva y Wright --posible quinteto titular--; Brazdeikis, Tubelis, Lo, Birutis, Rubstavicius, Butkevicius y Sirvydis.

--ÁRBITROS: Radovic, Zamojski y Boubert.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.