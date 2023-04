Pancho Jasen deja la dirección deportiva de Movistar Estudiantes

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director deportivo de Movistar Estudiantes Hernán 'Pancho' Jasen anunció que deja el cargo por motivos personales a partir de este mismo martes, por lo que la entidad dice adiós a quien fuera en su etapa previa uno de sus jugadores históricos.

"Hernán 'Pancho' Jasen deja desde hoy martes 11 de abril de ser el Director Deportivo de Movistar Estudiantes, por motivos personales", anunció el club.

La entidad colegial quiso agradecer el "incansable trabajo" que Pancho Jasen realizó en los despachos desde su regreso en 2021, que se une al legado que dejó en la cancha en sus once temporadas como jugador.

"En Movistar Estudiantes deseamos de corazón a Pancho toda la suerte del mundo en sus próximos retos personales y profesionales, sin dejar de lado que el Estu, el Ramiro y el Movistar Academy Magariños serán siempre su casa", aportó el club.

En una carta de despedida, Jasen explicó los motivos de su "paso al costado" en sus funciones de director deportivo del Club Movistar Estudiantes. "Quiero agradecer a la directiva por la confianza depositada en mi durante todo este tiempo; y por supuesto a toda la familila estudiantil: sponsors, directivos, jugadores, entrenadores, trabajadores y aficionados", escribió el argentino.

"Ha sido un apasionante camino recorrido durante estas dos últimas temporadas. Me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo, me he vaciado para buscar lo mejor para el club .Siento que es el momento de separar nuestros caminos profesionales. Que el club pueda sentirse libre de elegir una persona que realice las funciones que venía realizando y por mi parte buscar nuevos retos", manifestó.

"Me despido deseandole al club lo mejor en el futuro. Siempre seguiré apoyando desde el lugar que sea, porque al Estu lo llevo en mi corazón", se despidió 'Pancho' Jasen.