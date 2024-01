Pangos: "No sé cuando podré entrar para ayudar, no creo que me lleve demasiado tiempo"

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El base canadiense Kevin Pangos aseguró estar "emocionado" por su fichaje por "un gran club" como el Valencia Basket, al que ahora quiere "ayudar a llevarlo al nivel más alto posible", aunque, después de llevar unos meses inactivo a nivel competitivo, no sabe cuando podrá estar listo para hacerlo.

"Estoy emocionado, he jugado aquí en otras ocasiones y sé que este es un gran club y hay muy buenas personas en esta organización, así que estoy encantado de ser parte de ella", expresó Pangos durante su presentación como nuevo jugador 'taronja'.

El director de juego se mostró "contento de seguir avanzando, de ayudar a este equipo a competir y ayudar a llevarlo al nivel más alto posible". "Y sobre todo de volver a jugar a baloncesto, estoy muy contento por eso también", añadió el norteamericano.

El canadiense advirtió que, "mirando todas las opciones disponibles", la de recalar en el Valencia Basket "era la más adecuada e inteligente" para él. "Y en el momento en el que me contactaron estaba emocionado", confesó.

"He visto jugar al equipo esta temporada y están jugando fantástico. La forma en la que estaban jugando como equipo, la forma en la que todo el mundo que salta a la pista compite, ha sido importante para mí a la hora de tomar la decisión, sobre todo para volver a disfrutar jugando a baloncesto", añadió en declaraciones facilitadas por el Valencia Basket.

El base reconoció que "los últimos meses han sido complicados", después de estar sin jugar con el EA7 Emporio Armani Milán italiano, en el que estaba apartado. "Creo que aquí puedo disfrutar jugando con grandes compañeros y un gran 'staff' y tratar de ganar partidos", subrayó.

"No sé cuando podré entrar para ayudar al equipo, estos dos meses he tratado de mantenerme en forma, no creo que me lleve demasiado tiempo. He hablado con el entrenador a este respecto, me gusta encontrar mi ritmo y estar preparado, pero estoy trabajando muy duro cada día para llegar a ese punto", sentenció Pangos.

En este sentido, el técnico Alex Mumbrú recordó que necesitan que el director de juego "se integre en el equipo". "Si se integra ya, entrará, y si tarda más, lo que tarde. Llevamos un bagaje de muchos jugadores que llevamos mucho tiempo trabajando con ellos y que tienen un bagaje más amplio táctico y de equipo, y él se tiene que poner al nivel", remarcó.

"Cuando se ponga al nivel, pues entrará. Si este miércoles ante el Efes, pues será mañana. Vamos muy rápido con él, está entrenando desde que llegó a Valencia y no ha tenido días libres", afirmó el entrenador del conjunto 'taronja'.