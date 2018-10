Panko (Montakit Fuenlabrada) repite 'MVP' mensual en febrero

Publicado 26/02/2015 11:32:55 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero estadounidense Andy Panko (Montakit Fuenlabrada) ha sido nombrado 'MVP' de febrero en la Liga Endesa, reconocimiento que obtiene por segunda vez esta temporada y por cuarta a lo largo de su carrera en la competición española.

Panko ha cerrado febrero con una valoración media de 23,3 puntos por partido, asentándose como jugador más valorado de la Liga Endesa y máximo anotador de la competición, además de haber conquistado la décima designación como jugador de la jornada de su carrera.

Lo consiguió en la jornada 21, en el triunfo del equipo de Hugo López en el derbi frente al Movistar Estudiantes. El jugador de Pennsylvania acabó el partido con 33 puntos de valoración, después de haber sumado 26 puntos, con un perfecto 4 de 4 en triples.

En los otros dos encuentros de febrero, el Fuenlabrada no pudo imponerse, aunque Panko no bajó su aportación. Ante el UCAM Murcia aportó 24 puntos con 20 puntos de valoración, mientras que, ante el Ral Madrid, aportó 18 puntos y 17 de valoración. En total, en febrero ha promediado de 22,7 puntos, 3,3 rebotes capturados, 2,0 asistencias repartidas, 0,3 balones recuperados y 6 faltas personales forzadas.

Tras conocer esta nueva designación, Panko señaló que "ser otra vez jugador del mes está bien". "He recibido este tipo de premios varias veces y siempre se agradece. Ha sido un mes raro porque sólo tenía tres partidos, pero, como suelo decir, habría sido mejor obtener el premio con más victorias y no con 1-2. Firmo no ganarlo nunca más mientras que el equipo gane más y más partidos", explicó en declaraciones facilitadas por la ACB.

"Espero mantener la regularidad, me encuentro bien en la pista y quiero seguir en esta línea. Queda un tercio de liga y hay que terminar fuerte la temporada, lo necesitamos y la afición de Fuenlabrada lo merece", concluyó.