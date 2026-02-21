Paolo Galbiati: "Nuestra defensa ha sido increíble, estoy muy contento"

Archivo - El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 21 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, destacó la solidez defensiva de su equipo tras la victoria ante el Barça (70-67) en la segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia, que sitúa al club baskonista en su primera final desde 2009, y afirmó que la actuación de sus jugadores en los momentos decisivos fue clave para imponerse a un conjunto azulgrana físicamente más agotado tras el esfuerzo del viernes ante UCAM Murcia.

"Enhorabuena al Barça, porque han jugado un partido tremendo, defensivamente tremendo. Nos han impedido jugar nuestro partido. Segundo, muchas felicitaciones a mi equipo. Porque estábamos en el baratro en el primer cuarto, jugando con prisa. Tenemos muchos rookies en estas situaciones, contra un equipo con mucha experiencia. Lo mismo en el último periodo", reconoció en rueda de prensa.

"Me va a romper el corazón de alegría porque nuestra defensa ha estado increíble. Solo hemos fallado en una transición donde tocó Dante, un mate y otra transición. El resto ha sido una defensa increíble. Estoy feliz", subrayó el técnico italiano.

Valoró también el trabajo del cuerpo médico y el apoyo de la afición: "Ahora vamos a descansar. El equipo médico va a trabajar toda la noche probablemente. Mañana estaremos aquí con nuestra afición, que es increíble. Esto es para ellos primero y después para nosotros, para el club. Es fantástico jugar así".

El técnico reflexionó sobre la gestión física y mental de sus jugadores: "El partido ha sido cansado por el esfuerzo de ayer. Hubo un momento en el que Baskonia parecía más cansado que el Barcelona. No creo que haya faltado energía, porque el Barça tenía mucha energía. Nos han obligado a jugar dejando canastas abiertas. Cuando empezamos a compartir el balón con el espacio correcto, nuestro juego cambió. Hemos anotado tres puntos fáciles, lay-up, pero hoy voy a subrayar la defensa. Ha sido increíble", aseguró.

Galbiati resaltó la implicación de todos los jugadores, en especial de Mamadi Diakité: "Todos los jugadores están en un estado increíble, no solo de baloncesto sino de cabeza para preparar la Copa. Mamadi hoy ha cambiado toda la parábola de los tiros del equipo. El último tapón con dos manos, y Radzevicius, duro, lituano, con mucha fisicidad, estoy contento por el enfoque y la mentalidad de los jugadores", destacó.

Sobre el enfrentamiento con el Real Madrid en la final, Galbiati no quiso desvelar planes: "Tú eres tifoso del Real y lo sé. No voy a decir nada sobre lo que haremos contra el Real Madrid. Estoy muy contento por Mamadi, es un hombre increíble. Tiene una historia muy particular, ha sufrido este año, pero ha cambiado de mentalidad en los últimos años. Hoy me parece la mejor partida de la temporada porque ganamos fuera, haciendo algo diferente al Baskonia perfecto que hemos visto muchas veces", reiteró.

Finalmente, el técnico italiano valoró la victoria desde el aspecto estratégico y anímico: "Cuando ganas una partida así, es bueno. Salimos del time-out y ejecutamos defensas increíbles, hicimos muchas acciones consecutivas que mantuvieron la ventaja. Fue una semifinal difícil, pero estoy muy contento".