Pascual: "Estamos en un mal momento"

Publicado 08/03/2018 23:54:14 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Panathinaikos, Xavi Pascual, reconoció el "mal momento" que atraviesan, después de caer este jueves ante el Real Madrid en la jornada 25 de la Euroliga, molesto de manera especial por no competir en el WiZink Center.

"El Madrid fue superior especialmente en la segunda parte. Al principio del tercer cuarto tiramos por la borda todo lo que habíamos hecho. Fuimos a remolque y no conseguimos jugar una buena defensa. No nos merecimos nada más", indicó en rueda de prensa.

El técnico español mostró su enfado por la falta de actitud de su equipo en la tercera derrota seguida en Euroliga. "Lo más importante para nosotros es poder volver al nivel que teníamos. Todos los equipos pasamos por mejores y peores momentos pero ahora estamos en un mal momento, desde que empezó febrero", confesó.

"Sí (enfadado). No hemos jugado al nivel que podemos jugar. Perder entra dentro de las posibilidades, pero no el no competir. No es admisible para un equipo como el nuestro", finalizó.