Pau Gasol: "La fecha exacta de mi regreso no está clara, pero los médicos me están cuidando mucho"

Publicado 30/11/2018 19:38:51 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español de San Antonio Spurs Pau Gasol ha asegurado que aunque la fecha de su regreso a las pistas "no está clara" está trabajando con los médicos del equipo, que están "cuidando mucho" de él, para poder recuperarse "bien" y "mejorar" cada día, y asume su lesión en el pie izquierdo como "parte de la vida" de un deportista.

"Gracias a todos por compartir vuestros mensajes de apoyo, ¡valoro mucho vuestros ánimos! Las lesiones son parte de la vida de un atleta profesional. En mis 18 años de carrera en la NBA he tenido la suerte de no sufrir muchas y siempre las he afrontado de la misma manera: día a día", indicó en su cuenta de la red social Twitter.

Por ello, el de Sant Boi explicó que esta vez "no es una excepción". "Los profesionales médicos de los Spurs están cuidando mucho de mí y estamos trabajando juntos para poder recuperarme bien y mejorar cada día que pasa. A pesar de que la fecha exacta de mi regreso no está clara en este momento, podéis tener la seguridad de que compartiré más información cuando estemos más cerca del regreso a las pistas. ¡Gracias, familia!", manifestó.

Gasol, que acumula 17 temporadas en la liga norteamericana, se ha perdido los últimos 12 duelos de la franquicia texana debido a una fractura por estrés en el pie izquierdo, y el equipo anunció que es "baja indefinida".