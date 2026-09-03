Pau Gasol y la final de 2006: "No jugué ni un minuto, pero sigue siendo uno de mis partidos favoritos"

Archivo - Pau Gasol durante el homenaje a los campeones del mundo de 2006 - ALBERTO NEVADO - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español Pau Gasol celebró este jueves que hace 20 años tocasen "el cielo" en la localidad japonesa de Saitama donde la selección se proclamó por primera vez en su historia campeona del mundo de baloncesto, en una final que sigue siendo uno de sus "partidos favoritos" pese a que no pudo participar tras lesionarse en la semifinal ante Argentina.

"Hoy hace 20 años que La Familia tocamos el cielo en Saitama. Para mí, ese fue uno de los partidos más extraños, pero también más especiales de mi carrera. Sin poder caminar, en muletas, pero tenía claro que tenía que estar sí o sí en el banquillo, ayudando y apoyando de la manera que fuera", recordó Gasol en su perfil oficial de 'X' sobre una final ante Grecia que se perdió por una fractura en el pie en los últimos dos minutos de la semifinal ante Argentina.

El catalán no olvida que sus "compañeros y entrenadores" le emocionaron ese día "por su juego, por su entrega", y por "cómo" le arroparon "en ese momento". "No jugué ni un minuto, pero sigue siendo uno de mis partidos favoritos. Un recuerdo para toda la vida", confiesa