Pau Gasol: "Fuimos una inspiración para otras generaciones"

El expívot internacional Pau Gasol en el acto de homenaje de la FEB por el vigésimo aniversario del Mundial de baloncesto ganado en Japón en 2006. - FEB

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional Pau Gasol afirmó que la selección española de baloncesto que ganó el Mundial de 2006 en Japón se convirtió en "una inspiración para otras generaciones", y valoró la calidad humana del grupo como un "factor determinante" para conseguir aquel éxito en su vigésimo aniversario.

"Creo que sí fuimos una inspiración para otras generaciones. Llegó un momento donde se nos quiso comparar un poco con el fútbol y que el baloncesto tuviera más reconocimiento. Al final todos representamos y jugamos por nuestro país. Hubo cosas que sí pudieron influenciar de forma positiva", admitió Pau Gasol tras participar en el homenaje de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el XX Aniversario del Mundial de Japón 2006.

Para el bicampeón de la NBA el ambiente y el sentimiento 'de familia' se pudo transmitir a la selección española de fútbol para que pudiera ganar la Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010 en Sudáfrica. "Esa mentalidad que se va trasladando de generación a generación", añadió.

Y es que en esa época, el deporte español vivió su máximo apogeo con figuras como el tenista Rafa Nadal, que estaba dejando su "huella y legado". "El mensaje que mandamos y demostramos al deporte nacional fue que si trabajas, sacas las cosas bien, crees en ti, te esfuerzas y si te juntas con un grupo de gente que también va en este camino, se pueden conseguir cosas muy importantes", aseveró.

El expívot de los Grizzlies y Lakers valoró la medalla de oro en Saitama como "una de las más especiales" de su carrera deportiva. "No me gusta comparar éxitos, porque uno tiene su mérito y su significado. De lo que siempre he estado más orgulloso es la conjunción de todos los momentos dentro de mi carrera, de las personas con las que he formado de parte y he sido compañero", subrayó.

No obstante, Gasol coincidió con el resto de compañeros en la selección española en que el del Mundial de 2006 fue "el mejor equipo" en el que ha formado parte "en muchos sentidos". "Tiene un valor muy grande porque este éxito trascendió al marcar un hito de nuestro deporte", continuó.

El mayor de los Gasol abundó en destacar la calidad del grupo y la calidad humana como las "claves" para conseguir el pleno de victorias. "Siempre he dicho que no solo es el ganar o el perder sino es lo que transmites y lo que te lleva también a estar a un cierto nivel. La conjunción y cohesión del equipo fue el factor determinante para que ganáramos aquel Mundial, compitiéramos año tras año y dejásemos un legado para nuestro deporte", agregó.

Pese a que el exjugador del FC Barcelona se perdiera la final contra Grecia por una lesión en su pie izquierdo dijo que disfrutó "muchísimo" del encuentro como compañero y espectador por el resultado conseguido. "Fue una exhibición de baloncesto de principio a fin, tanto en ataque como en defensa, y de grupo. Fue maravilloso vivir aquel partido como lo vivimos y estoy súper orgulloso de haber formado parte de este 'equipazo'", reconoció.

"Este homenaje ha sido muy bonito por recordar este momento tan especial porque ves a los compañeros y cuerpo técnico. Alguna vez nos habíamos juntado por separado, pero reunirnos todos juntos era algo que queríamos hacer. Por eso agradecemos a la Federación Española de Baloncesto que haya organizado este evento. Estoy muy emocionado porque con el paso del tiempo le das valor a las cosas", subrayó el de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).