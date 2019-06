Pau Gasol: "Hay amigos que se retiran pero tengo ganas e ilusión de seguir"

Publicado 13/06/2019 14:07:32 CET

Sobre su hermano Marc y que pueda ganar la NBA: "Es un momento de mucha ilusión y orgullo"

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los Milwaukee Bucks Pau Gasol ha asegurado que pese a la lesión en el pie que la he obligado a operarse y que le tendrá este verano fuera de las pistas, y aunque esté cerca de cumplir los 39 años, tiene "ganas e ilusión" de seguir compitiendo y de poder hacer una gran temporada pese a que Tony Parker o Dirk Nowitzki, de su 'quinta', se hayan ya retirado este año.

En una entrevista a Europa Press, Pau Gasol aseguró que no piensa en retirarse todavía y que está centrado en superar el "reto" de la lesión. "Estas lesiones son pruebas, test, y sí que los amigos se van retirando y en algún momento acabaré y haré otras cosas, pero de momento las ganas y la ilusión de seguir están presentes y muy fuertes", se sinceró.

"Para mí es un reto más sobreponerme a esta lesión y poder hacer una buena temporada el año que viene. Pero será un verano complicado, centrado en la recuperación y siendo consecuente con la situación del pie y la operación que he tenido que hacer", explicó en este sentido el mayor de los Gasol, que tiene para unos tres meses de recuperación.

En la "temporada más dura" que ha vivido desde que llegó a la NBA, con dieciocho campañas a sus espaldas, no podrá estar este verano con la selección española en el Mundial de China. "Una lástima no poder estar bien, no poder jugar el Mundial ni estar con los compañeros de la selección, pero son cosas que pasan y se aceptan", reiteró.

Pero, con las ganas de seguir jugando que tiene, el de Sant Boi sólo piensa en que España se meta en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 para poder participar en ellos. "La intención es estar en Tokio. Lo bueno es que continúo teniendo muchas ganas de seguir luchando y trabajando para seguir jugando", apuntó.

Por otro lado, sobre la final de la NBA en la que su hermano Marc Gasol y los Toronto Raptors están a una victoria de proclamarse campeones --la serie está 3-2 para Toronto ante los Golden State Warriors--, espera que los canadienses se proclamen campeones esta misma madrugada en el primer 'match ball' favorable,

"A ver cómo me lo monto, no sé si irme a la cama pronto y levantarme, o mantenerme en pie porque llegué el miércoles a Barcelona y estoy todavía un poco 'así así'. Pero lo veré porque es un partido muy importante y ojalá que ganen los Raptors. Lástima que en el quinto en Toronto, que fui a ver si lo cerraban, no pudo ser", lamentó.

Si Marc Gasol gana el anillo con los Raptors, sería otro "hito" para los hermanos Gasol, pues serían los primeros hermanos en ganar la NBA y, además, en años y equipos distintos, ya que Pau ganó sus dos anillos con Los Angeles Lakers en 2009 y 2010.

"Es un momento especial, de mucha ilusión y de mucho orgullo, esperamos que todo acabe bien. No es fácil ganar a los campeones, pero Toronto es un gran equipo y está en un gran momento. Primero que ganen, ojalá sea esta madrugada, y después ya que venga lo que venga. Tengo ganas de que esta vez lo consigan", remarcó.

Para Pau Gasol, es importante que los Raptors ganen el sexto partido sin esperar a la última oportunidad. "Si puedo elegir, deben cerrarlo lo antes posible. Se escapó la oportunidad de cerrarlo en casa y ahora deben ir a muerte, como si no hubiera un séptimo, porque jugártelo todo ahí puede ser mucho más complicado para Toronto que para los Warriors, por la experiencia que tienen y por la confianza que tendrían", manifestó.

Como anécdota, después de que Ricky Rubio (Utah Jazz) asegurara que quería una foto con Marc y un futuro anillo, el catalán se mostró bromista. "A mí Ricky no me llamó para hacerse una foto con mis dos anillos, pero bueno", señaló con una sonrisa. "No, muy bien, es momento para que todos los compañeros y amigos y personas que apreciamos a Marc, valoremos este momento y le felicitemos como se merecen, ojalá que lo consigan", concluyó.