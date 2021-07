Pau Gasol, Laia Palau y Usman Aruba, premiados en la II Gala del Baloncesto Español

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los internacionales Pau Gasol, Laia Palau, Usman Aruba, Sergio Rodríguez, Xabi López-Arostegui, Cristina Ouviña, Alba Torrens y Raquel Carrera y el exentrenador Lolo Sainz han sido galardonados este martes en la II Gala del Baloncesto Español, el proyecto de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca y celebrada en los Jardines del Complejo Duque de Pastrana de Madrid.

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, recordó que cuando el organismo federativo y MARCA, el "altavoz" perfecto para el proyecto, pusieron en marcha esta iniciativa hace dos años, lo hicieron "con el propósito de buscar un punto de unión entre todos los puntos del baloncesto español". "Quería dar las gracias a todos los estamentos del baloncesto español, que habéis hecho que el baloncesto esté en marcha en el año más difícil de nuestra historia. Pido que sigamos trabajando unidos y juntos para seguir celebrando su buena salud", afirmó.

Por su parte, el director de MARCA, Juan Ignacio Gallardo, quiso destacar la labor de Garbajosa al frente de la FEB. "Te damos las gracias por dejarnos formar parte de 'La Familia'. Tu labor al frente del baloncesto español está siendo ejemplar en un escenario difícil por la pandemia y por la crispación de la sociedad en general", indicó.

Entre los premiados, el pívot del Real Madrid Usman Garuba recibió el galardón al Jugador Joven con mayor proyección. "Ha sido una temporada con muchas lesiones, la pandemia no nos ha ayudado en ningún momento. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, la pena es que no hemos podido conseguir más títulos", indicó, y habló de su convocatoria con la selección. "Me han recibido genial, estoy muy contento de estar con ellos, estoy aprendiendo cada día nuevas cosas. Es todo un sueño jugar con estos jugadores y aprender de ellos día a día", apuntó.

Mientras, Raquel Carrera fue reconocida con el Premio Jugadora Joven con mayor proyección por la conquista de la Eurocup con el Valencia Basket y su debut como internacional en el Eurobasket. "Al principio de la temporada llegábamos todas con muchísima ilusión y no nos imaginábamos llegar a jugar tres finales, competirlas y ganar una de ellas", dijo sobre su temporada como taronja.

Además, ambos fueron reconocidos por las dos mejores jugadas de la temporada por votación de los usuarios de Marca.com; Garuba ganó por el 'coast to coast' en el partido del playoff final de la Liga Endesa contra el FC Barcelona y Carrera, por los dos tiros libres con los que el Valencia Basket se proclamó campeón de la Eurocup.

Por su parte, el Mejor Jugador Nacional es Xabi López-Arostegui, jugador nacional más valorado de la Liga Endesa con el Joventut, y la Mejor Jugadora Nacional, Cristina Ouviña. "Estamos trabajando bien, todos los partidos que hemos jugado los hemos ganado. Tenemos un reto importante en Las Vegas. La selección lleva muchas medallas y títulos y ojalá se pueda repetir", dijo el nuevo jugador del Valencia Basket.

"Es un sueño. Reviviendo la jugada de la Eurocup, ha sido increíble. Me he vuelto a sentir jugadora, porque llevaba bastantes años en el extranjero y había perdido un poco mi esencia, y en Valencia la he recuperado completamente", señaló Ouviña, MVP Nacional de la Liga Femenina Endesa, además de campeona de la Eurocup y finalista de Liga y Copa con el Valencia Basket.

El base canario Sergio Rodríguez, por su parte, fue reconocido como Mejor Jugador Nacional en competición internacional. "Ha sido un año bonito en Milán dentro de lo que hemos tenido con la pandemia, hemos disfrutado jugando. Espero que el año que viene podamos conseguir esos títulos que nos faltan", expresó el jugador del AX Armani Milán. "La selección es un gran grupo, y casi siempre suele ganar, eso crea buen ambiente. Da igual que estés dos años fuera, que entre gente, siempre hay la misma motivación y la misma ilusión", añadió.

Mientras, Alba Torrens ganó el galardón de Mejor Jugadora Nacional en competición internacional por su sexto título de Euroliga con el UMMC Ekaterimburg, una temporada en la que no ha podido disputar el Eurobasket por su positivo por coronavirus. "Fue un momento difícil, no solo para mí. Hay cosas que no se pueden controlar y hay que verlo por la parte más positiva, tomarlo como una oportunidad para aprender de esta situación y salir más reforzadas. Desde la FEB, las dos selecciones estamos formando parte de un cambio. Esta unión es fuerza, vamos en el camino correcto", declaró.

El Premio Leyenda fue para el exjugador y exentrenador Lolo Sainz, que ha levantado un total de 38 títulos (16 como jugador y 22 como entrenador) y 2 medallas con la selección. "Mentiría si no dijese que estoy como flotando. Van cayendo los años y veo que la gente se sigue acordando de mí. Siento una alegría inmensa y un orgullo enorme", confesó. "He tenido la suerte de entrenar a dos grandes clubes del baloncesto español: el Real Madrid y el Joventut. Pero de lo que realmente me siento orgulloso es de haber sido entrenador del primer equipo de España, la selección", aseguró.

Por último, el Premio Especial ha sido para Pau Gasol, que ha regresado a la selección cuatro años después, y para la capitana Laia Palau, que se ha convertido en la segunda jugadora de la historia en participar en 10 ediciones del Eurobasket, superando a la legendaria Uliana Semenova en partidos jugados.

"Lo que nos define es el compromiso y la ilusión, por eso estamos aquí aún. Esta es nuestra casa, nuestra familia. Esto es algo de mucha dedicación y de mucho amor. Más allá de los éxitos y los títulos, hay relaciones humanas y hay que venir con la mentalidad de sumar", señaló Palau.

Gasol, por su parte, destacó "la inversión que se hace en las canteras, desde el CSD y el COE" por el baloncesto, que se añaden a "una serie de jugadores con talento y ganas de hacerlo bien, con confianza y disfrutando del baloncesto". "Tengo restricciones, no solo por el pie, sino por los kilómetros acumulados, pero soy un jugador que ha disfrutado y que ha intentado hacerlo lo mejor posible", confesó.

Ahora, vuelve a afrontar unos Juegos, "el evento más especial del mundo". "Es un mes y medio o dos meses de compromiso y trabajo, pero también de estar muy a gusto. Solo hay doce equipos en el mundo en conseguirlo, y tanto los chicos como las chicas siempre estamos ahí. Es algo de lo que estar orgullosos", recalcó.

Entre los presentes en la gala estuvieron el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, y el director general del organismo, Albert Soler, o el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

El jurado de estos Premios, designado por la FEB y MARCA, lo han formado Jorge Garbajosa (presidente de la FEB), Juan Ignacio Gallardo (director de MARCA), José Manuel Franco (presidente del CSD), Santos Moraga (FEB), Elisa Aguilar (FEB), Gema Monjas (MARCA), Jorge Quiroga (MARCA), Antonio Martín (presidente de la ACB), Carmen Muguruza (Asociación Clubes Femeninos), Alfonso Reyes (presidente de la ABP), Lucila Pascua (presidenta de la AJUB), Daniel Hierrezuelo (presidente de la AEBA) y Joan María Gavaldà (presidente del AEEB).