Paul George, de los Clippers, prepara con Therabody el regreso de la NBA

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de Los Angeles Clippers Paul George prepara con los aparatos de terapia percusiva Therabody el regreso de la NBA a las canchas, a partir de este 30 de julio, después del parón provocado por la pandemia de la COVID-19, según informa la empresa de bienestar tecnológico en un comunicado.

Ante ese reinicio de la temporada, el seis veces seleccionado para el All-Star por su conferencia y campeón olímpico se somete al uso de su Theragun PRO para el control del dolor y la recuperación como deportistas de élite.

"Conocí por primera vez a Theragun durante un entrenamiento en Indiana y ahora no puedo vivir sin él. Lo llevo conmigo siempre, incluso en los aviones. El Theragun me da un masaje muscular profundo como ningún otro dispositivo que haya probado, activando realmente mis músculos y aliviando mi dolor. Los dispositivos también me permiten entrenar más duro, moverme mejor y recuperarme más rápido ... los uso constantemente dentro y fuera de la cancha", comentó George.

Con más de diez años de experiencia como deportista profesional, George fue la décima elección en el 'draft' de 2010 y fue seleccionado para el segundo equipo de novatos. En 2019, George fue seleccionado dentro del primer equipo de la selección de la liga y dos veces dentro del primer equipo defensivo.

La recuperación es una parte crítica de la rutina diaria de George, y atribuye su excepcional rendimiento en parte a la utilización del Theragun PRO en todo su cuerpo para la relajación, con especial atención a los músculos de la parte inferior de su cuerpo y las piernas.

El Theragun PRO es el dispositivo de terapia de masaje de percusión, con un tratamiento profundo de los músculos de calidad profesional de primera línea, tanto para atletas profesionales como George como para la gente común en todo el mundo.

Además del Theragun PRO, George también utiliza al Theragun mini, Wave Roller, que se lanzó oficialmente el 23 de julio, así como el accesorio Theragun Supersoft, que permite a George personalizar cada uno de sus tratamientos, ayudándole a volver a moverse con mayor libertad, de forma natural.

Como embajador de la marca Theragun, George se une a un grupo de atletas profesionales de alto nivel que se han sometido a la terapia de percusión como el golfista profesional y ganador del reciente Workday Charity Open Collin Morikawa, la tenista Amanda Anisimova y los triatletas y campeones de Ironman Lucy Charles-Barclay y la campeona paralímpica Jessica Long.