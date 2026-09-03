Paula Ginzo: "Afrontamos este Mundial con responsabilidad"

La pívot de la selección española de baloncesto Paula Ginzo, en una entrevista a Europa Press, en la sede de Endesa en Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ala-pívot de la selección española de baloncesto Paula Ginzo afronta el Mundial de Berlín (Alemania), desde este viernes hasta 13 de septiembre, "con responsabilidad e ilusión", después de una sequía de ocho años y consciente de que las expectativas son "muy altas", porque "a todos" se les "llena la boca queriendo cosas grandes", aunque tienen claro que "no es tan fácil como parece".

"Hemos ido de menos a más. Las primeras semanas fueron muy duras a nivel físico, y después fuimos matizando cosas a nivel técnico, táctico, ajustando, y hemos ido creciendo en todo momento. Hemos competido bien, que es lo que buscábamos. Cuando llevamos esta camiseta, solo queremos ganar, es nuestro objetivo principal y lo hemos cumplido, incluso con partidos como el de China, que no fue el mejor partido del mundo, pero hasta cuando no tienes el día, hay que ganarlo", analizó sobre la preparación sin derrotas al torneo en una entrevista a Europa Press.

Desde la sede de Endesa en Madrid, la jugadora de 28 años, natural de Santoña, aunque creció en Ourense, destacó la capacidad camaleónica de las 12 seleccionadas por el técnico Miguel Méndez. "El equipo tiene cosas muy chulas y esta es una de ellas", celebró.

"Está muy trabajado, porque hay un 'scouting' detrás. Jugamos contra Mali, que es un equipo africano con un baloncesto diferente; contra China, un equipo asiático totalmente diferente al nuestro; y adaptarnos es que lo que tenemos que hacer en una Copa del Mundo. Y una virtud muy buena que tenemos es que nuestro banquillo es muy profundo, cuando una no tiene el día lo tiene otra, somos muy equipo y eso mola mucho", agregó.

A la gran generación de juego, esta selección suma más poder físico, aunque no es "un equipo grande para nada", una cuestión que no preocupa a Ginzo, porque "el baloncesto ha derivado en otras cosas". "Lo bueno de nosotras es que el juego interior puede salir, puede tirar de tres, el baloncesto ha derivado un poco en esto, todo el mundo tira de tres. Pero tenemos que adaptarnos a cada partido y no vamos a poder hacer lo mismo dos días seguidos, porque lo que va a pedir el partido va a ser otra cosa", reiteró.

Esta selección vuelve a un Mundial ocho años después, debido a su ausencia en el torneo que se celebró en Sídney (Australia) en 2002, por lo que todo el equipo actual, salvo la capitana, Alba Torrens, se enfrentarán a este tipo de campeonato por primera vez. "Lo hemos hablado, pero no pensamos mucho en eso, porque unos Juegos son parecidos, por eso no piensas en eso", valoró.

"Alba supone mucho para el grupo. Aparte de su calidad deportiva, tiene una calidad humana que hace que este grupo tenga mucho sentido. Aunque sea la mayor del grupo, crea una unión chula, porque al final tiene una perspectiva totalmente diferente a la que tenemos nosotras. Una perspectiva de haber vivido mucho de la experiencia, te hace estar tranquila en momentos decisivos, a todas nos viene muy bien", elogió a la veterana jugadora.

Y por esa racha negativa, ve este Mundial con "responsabilidad e ilusión". "A todas nos hubiese gustado no haber tenido ese año en blanco, pero al final se dan las circunstancias así y ya está. Lo afrontamos, sobre todo, con responsabilidad, porque también llevamos todo el mes entrenando con mucha gente que no está aquí, que también se lo merecía, entonces es responsabilidad de jugar por nosotras y por ellas. Pero también con ilusión, con ganas de disfrutarlo, España tiene que estar en todos los mundiales", valoró.

"Siempre cuando juega España todo el mundo pone las expectativas muy altas, pero hay que tener los pies en el suelo y saber lo que es un Mundial, todo lo que conlleva. Y que a todos se nos llena la boca queriendo conseguir cosas grandes, pero no es tan fácil como parece. Entonces, como dice Miguel (Méndez), vamos con la boina puesta, partido a partido, y ojalá cada paso que demos sea hacia adelante", expresó Ginzo.

Porque este grupo no tiene en la cabeza la final del Eurobasket 2025, en la que rozaron el oro ante Bélgica. "Reset y ya está. Obviamente, son dos finales de Eurobasket que perdemos contra Bélgica y fastidia mucho, pero este verano ni lo hemos pensado, en ningún momento. Entonces, a competir y a quien se ponga delante, a cuchillo", defendió.

"HASTA HACE UNA SEMANA NO SABÍA SI IBA A ESTAR"

Además, reveló que ha sido una preparación compleja y "diferente". "Yo hasta hace una semana no sabía si iba a disputar el Mundial o no. En mi posición hemos estado en concentración siete pivots y había un hueco porque sabíamos que tres eran fijas que de la WNBA", comentó la ala-pívot.

"Estaba muy reñido y he tenido la suerte de poder disputarlo, pero hay que seguir currando. Ahora está Paula Ginzo en esta silla, pero podría haber estado María Araújo, Irati Etxarri, podría haber estado cualquiera. Entonces, pues también con responsabilidad, con presión un poco y con ganas de disfrutarlo, porque entiendo que es merecido, pero también lo hubiesen merecido otras personas", añadió.

Y el equipo ya mira al primer encuentro del Mundial ante la anfitriona, Alemania. "Es clave. Sabemos que Japón es un equipazo y sabemos que Mali también puede serlo. Y todo primer partido de un torneo da nervios. Siempre son esos partidos en los que cuesta meter la primera canasta. Es un partido de mucha importancia, sabemos que puede ser largo", analizó.

Finalmente, la jugadora del Diósgyori VTK húngaro ensalzó al baloncesto español y aseguró que "la Liga Española es la mejor liga del mundo y de Europa, por descontado". "Tú puedes ir a otros países y puede haber dos o tres equipos que tienen relevancia, pero es que en España, la Liga F Endesa, cualquier fin de semana gana cualquiera o pierde cualquiera", aplaudió.

"El jugar como extranjera en otro equipo también te da una responsabilidad diferente. Al final he ido a países en el que solo puede haber cuatro extranjeras, entonces es una responsabilidad diferente, unos galones diferentes. Es una experiencia que me alegro de haber tomado. Estoy contenta", zanjó.