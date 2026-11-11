Pedro Martínez: "Echamos de menos a los que no están pero confiamos en los que están"

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martinez. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha comentado este miércoles que en este tramo de temporada, en el que el equipo está teniendo más bajas de lo habitual, se están adaptando siendo "competitivos" con lo que tienen aunque ha confesado que echan de menos "a los que no están" a la vez que confían en que "los que están van a dar un paso adelante".

"Nos adaptamos a lo que tenemos y tenemos la esperanza y la aspiración de ser competitivos con los jugadores que tenemos. Echamos de menos a los que no están, pero confiamos en que los que están van a dar un paso adelante y nos van a ayudar a ser competitivos", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Euroliga entre los blancos y el Estrella Roja.

Pedro Martínez confirmó la vuelta de Chuma Okeke: "Contamos con los jugadores que tenemos a tope y con Chuma (Okeke) ha entrenado con normalidad". Además, alabó la versatilidad de jugadores como Olivier Sarr o Sergio Llull, que han tenido "minutos muy buenos en una posición que no es la suya natural" demostrando que son jugadores "dispuestos a ayudar al equipo".

El técnico catalán analizó la capacidad de mejora de Timothé Luwawu-Cabarrot, debe venir del "trabajo día a día". "Todos los jugadores tienen margen de mejora, absolutamente todos. Pero no es fácil. Hay que entrenar bien con esfuerzo, mentalidad y fuerza mental. Hay que tener esa mentalidad de ser críticos, porque también para mejorar es muy importante no conformarte con lo que ya haces", agregó.

Sobre el Estrella Roja, segundo en la clasificación, subrayó que es "un equipo defensivamente sensacional" y que en ataque juega "con muy buen ritmo". "Tienen manejadores, que son realmente buenos y tienen muchísima capacidad de anotación. Y también es un equipo muy físico y están siendo uno de los mejores equipos de la liga. Pero lo afrontamos con ánimo en el Palacio, donde creemos que podemos ganar a cualquiera", apuntó.

Por último reivindicó la figura de Ibon Navarro, técnico de los serbios. "Tiene una dificultad pasar a tres partidos por semana, pero hay que tener mentalidad de mejora y hacer lo que esté en nuestra mano para ayudar al equipo. Ibon lo va a hacer bien porque es un grandísimo entrenador y tiene muy buena mentalidad. Somos unos privilegiados de jugar tantos partidos, hay que ver la parte positiva de estar en equipos que tienen una exigencia tan grande", concluyó.