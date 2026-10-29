Pedro Martínez: "Felicito a los jugadores por jugar con valentía y determinación"

Pedro Martínez durante el Real Madrid-Fenerbahce de la Euroliga 2026-2027 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martínez, resaltó "la mentalidad ganadora" de sus jugadores tras la victoria de este jueves en la Euroliga ante el Fenerbahce turco "en un partido muy duro y muy físico", y les felicitó por haber sabido "jugar con valentía y determinación" tras un arranque complicado, mientras, pese a alargar la buena racha, pidió "no caer en la condescendencia".

"Ha sido un partido muy duro y muy físico, en el que nos ha costado un poco entrar, con pérdidas y canastas fáciles. Con la entrada de Campazzo, Abalde y Luwawu-Cabarrot hemos tenido un cambio de ritmo defensivo y nos hemos puesto a la altura del partido. En la segunda parte hemos jugado mejor, nos hemos pasado mejor el balón y hemos encontrado mejores tiros. Quiero felicitar a los jugadores porque han jugado con mucha determinación ante un rival que es difícil", remarcó Martínez en rueda de prensa.

El catalán indicó que, "quitando los primeros siete minutos", habían defendido "bastante bien", aunque no escondió "un lunar bastante grande como el rebote defensivo", tras conceder 20 rechaces ofensivos al rival. "Tampoco podemos estar supercontentos porque el rebote es la culminación de esa defensa", advirtió.

El entrenador madridista insistió en "la mentalidad muy ganadora" que tuvieron tras el descanso. "Cuando sufres y te recuperas de malos momentos, te sabe mucho mejor", confesó. "El mérito de sacar este partido adelante ha venido por la mentalidad de los jugadores ante un muy buen equipo que te hace tener malas sensaciones en ataque. Entonces, te queda jugar valiente y me alegro de felicitarles por jugar con la valentía y determinación que han jugado", subrayó.

"No tenemos que relamernos demasiado. Somos un equipo en formación como todo y tenemos muchas cosas en las que mejorar y crecer, no hay que caer en la condescendencia. Hoy no hemos reboteado muy bien y llevábamos muchos partidos reboteando bien. El Fenerbahce nos ha propuesto un tipo de partido que no iba a ser vistoso y lo satisfactorio es que hemos sido capaces de superarlo", añadió al respecto.

Sobre otro buen partido del base francés Theo Maledon, autor de 26 puntos, incidió en que era "mérito suyo". "Está trabajando bien. El año pasado era el primero en el club y todo forma parte de un proceso, ahora está más asentado y más maduro, pero hoy hay bastantes jugadores a destacar. Yo estoy más preocupado por el equipo que por las actuaciones individuales y hoy ha habido muchas actuaciones individuales que han sido muy importantes", sentenció.

Finalmente, Pedro Martínez confirmó que la lesión de Mikael Jantunen "no tiene muy buena pinta". "Ha sido un problema en la fascia, le tienen que hacer pruebas y no sabemos el alcance, pero no creo que juegue esta semana y la que viene", afirmó.