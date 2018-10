Pedro Martínez: "Es un momento duro por la eliminación, pero debemos mirar hacia delante"

Publicado 17/02/2018 0:31:57 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Baskonia, Pedro Martínez, reconoció la superioridad física del FC Barcelona Lassa en los cuartos de final de la Copa del Rey (94-90) y aseguró que se trata de un "momento duro" por la eliminación, pero deben "mirar hacia delante" para "corregir errores".

"Ha sido un partido en el que hemos estado muchos minutos por detrás y eso ha hecho que no tuviéramos buenas sensaciones, pero hemos tenido una muy buena reacción final, con el equipo no dándose por vencido, algo que valoro muy positivo. El Barça ha jugado con un punto físico por encima del nuestro", indicó en rueda de prensa.

"Es un momento duro por la eliminación, pero mirando para adelante, a seguir y ver qué podemos hacer para mejorar", añadió Martínez, que destacó la "lucha por el rebote" como una de las claves de la derrota baskonista. "Han sido sensiblemente superiores y es un factor que no hemos ajustado todo lo bien que nos hubiera gustado", agregó.

Preguntado por si era responsable de la derrota, Martínez dijo que se trata de algo colectivo. "Hemos perdido todos, yo no voy a señalar a nadie. Este es un partido en el que todo el mundo quiere dar una buena actuación y lamentablemente algunos no han podido. Pero lo que hay que hacer es animarles, seguir trabajando y ayudar a que mejoren esos que no han estado a su nivel. No responsabilizo a nadie por la derrota, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad", espetó.

Por último, el técnico de Baskonia agradeció el apoyo de la afición vitoriana, un clásico en la Copa. "La afición ha estado espectacular, estamos orgullosos de representarles y tristes por no haberles dado la alegría del triunfo", finalizó.