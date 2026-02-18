Pedro Martínez: "No sentimos una especial presión por jugar en casa, lo vemos como un privilegio"

Archivo - El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en una imagen de archivo. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este miércoles que no siente desde la entidad 'taronja' "una especial presión" por disputar la Copa del Rey de baloncesto "en casa", en el Roig Arena, porque lo ven "como un privilegio" para todos sus aficionados y por ello lo encaran "con naturalidad e ilusión".

"No sentimos una especial presión por jugar en casa, lo vemos como un privilegio. Que la Copa se juegue en Valencia es un privilegio para nuestros aficionados, para nosotros y para todos", analizó el entrenador del Valencia Basket en declaraciones a los medios de comunicación antes de la disputa de la Copa del Rey.

En ese sentido, Pedro Martínez recalcó que viven la competición copera "con naturalidad e ilusión". "Sabemos que tenemos que hacer lo mejor posible y poniendo mucho el acento en los pequeños detalles del juego, en ser consistentes en el rebote, en no perder balones e intentar dar nuestro máximo para conseguirlo. Hacer lo básico bien hecho y confiar", indicó el técnico catalán.

"Realmente lo que queremos hacer es una preparación lo más normal posible. No le damos más importancia a este partido que a ninguno de los que hemos jugado anteriormente. Lo que queremos hacer es competir a nuestro máximo nivel con el máximo respeto por nuestro rival, que sabemos que es un muy buen equipo con jugadores muy expertos, que nos ganó hace pocos días, pero lo que queremos hacer es ganar", afirmó Martínez que reiteró que la "preparación es la misma que en la de cualquier otro partido".

"Nosotros lo que tenemos que hacer es dar nuestro máximo en las cosas que dependen de nosotros. Los dos entrenamientos que hemos hecho, la preparación técnica y táctica que hacemos y lo que nos transmitimos a nivel de energía y de ilusión es bueno. Jugar el primer partido no tendría que influir. Ganar o perder depende de nuestra actuación. Todo lo que esté alrededor de eso no nos tiene que afectar", manifestó.