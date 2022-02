Peñarroya: "No sé realmente lo que nos ha pasado, nos ha sorprendido a todos"

GRANADA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, reconoció que les ha "sorprendido" su propio "inicio" en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el UCAM Murcia (83-86), además de asegurar que la derrota es "un palo duro" después de hacer "muchos minutos malos en un día en el que no tocaba".

"No sé realmente lo que nos ha pasado, nos ha sorprendido a todos ese inicio que hemos tenido. Que el desacierto nos lleve a defender tan blandos no es una explicación lógica. Hemos empezado muy mal el partido y con una mentalidad que no era la que necesitaba el encuentro de hoy", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, advirtió que no deben "buscar ningún tipo de excusa" al resultado sufrido en Granada. "Hoy queríamos ganar y tendríamos que haber jugado mejor para poder ganar. Ya veremos cómo se recupera el equipo; ahora se van once jugadores por todo el mundo y a ver cómo llegan de aquí a diez días", apuntó, recalcando que espera que lo ocurrido "sirva para el futuro".

"Seguro que el equipo no se va a desmoronar. Hoy tenemos que tener la capacidad de digerir una derrota después de hacer muchos minutos malos en un día en el que no tocaba", añadió. "Veníamos a la Copa del Rey con la ilusión de hacerlo muy bien, con la conciencia de que si jugábamos nuestro baloncesto podíamos jugar el último partido y ganarlo. Hoy no lo hemos hecho, lo hemos hecho a ratos. Nos vamos con malas sensaciones. Para nosotros es un palo duro, pero hemos hecho muchas cosas mal y en muchos momentos no hemos merecido la victoria", continuó.

Sobre el arranque, que "condiciona mucho el resto del partido", el técnico catalán explicó que el desacierto les hizo "entrar en un estado anímico de decepción". "Vamos muy tarde en todas nuestras situaciones defensivas y dejamos jugar a placer a Murcia; tenemos suerte, me atrevería a decir, de llegar a la media parte con ese -19", confesó.

Ya en la segunda mitad, han mejorado prestaciones para acercarse al conjunto murciano. "Hemos salido con energía, hemos podido correr, hemos dominado el rebote y hemos tenido todo el acierto que nos ha faltado a lo largo del partido. No diría que ese es nuestro equipo, pero seguramente lo que queremos se asemeja más a eso que a lo que hemos visto en los primeros 20 minutos", indicó.

"Después tenemos varios momentos para romper el choque a nuestro favor y siempre nos pasa algo: alguna pérdida absurda, algún tiro fallado, muchos tiros libres que fallamos en momentos importantes... Y el final fue un cara o cruz en el que nos tocó perder. Nos vamos con muy malas sensaciones por esa primera parte que condiciona mucho el resto del partido", prosiguió, destacando que "el mérito de Thad McFadden" o "el triple de Webb" les castigaron definitivamente.

Por otra parte, afirmó que el base macedonio Neno Dimitrijevic tuvo "momentos de brillantez en el tema ofensivo", pero recalcó que necesitaban también "estar sólidos atrás", antes de hablar del ala-pívot cubano Jasiel Rivero. "Jasiel ha estado bien si miras las estadísticas, pero hay situaciones en las que hay que estar mejor", subrayó.

"Atrás, se ha despistado un par de veces con Webb, y una al final que en alta competición hay que evitar. La energía de Jasiel nos da mucho, pero no nos vamos a quedar solo con los números, sino con ese nivel de exigencia que le tiene que llevar a ser un jugador de otro nivel, que aun no lo es. Estamos contentos con su trabajo", finalizó.