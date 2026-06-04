La Penya debe reaccionar en el Olímpic ante un Baskonia lanzado

Kosner Baskonia - Asisa Joventut - ACB PHOTO

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut recibe este viernes (21.00 horas) al Kosner Baskonia en el Palau Olímpic de Badalona, en el segundo partido de su serie de cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, con la obligación de ganar para evitar la eliminación y forzar un tercer y definitivo encuentro en Vitoria.

El conjunto verdinegro llega contra las cuerdas después de caer por 85-71 en el Fernando Buesa Arena, donde resistió durante tres cuartos antes de verse superado por el empuje físico y la mayor profundidad de plantilla de los de Paolo Galbiati. Un parcial de 26-11 en el último periodo permitió a los baskonistas colocar el 1-0 y quedarse a un solo triunfo de las semifinales.

La serie enfrenta a dos históricos del baloncesto español que ya protagonizaron un cruce de cuartos en 2023, cuando el Joventut logró eliminar al Baskonia camino de las semifinales. Además, el balance histórico favorece a la Penya (70-50), aunque esta temporada ambos equipos se han repartido las victorias en Liga Regular y el primer golpe del 'Playoff' cayó del lado vitoriano.

Los de Dani Miret necesitan recuperar su mejor versión defensiva y elevar su producción ofensiva para prolongar la eliminatoria. Ricky Rubio volvió a asumir galones en el primer encuentro con 15 puntos y sigue siendo el principal referente de un equipo que afronta el duelo sin el lesionado Ante Tomic, una ausencia especialmente sensible por su peso en la pintura y en el rebote.

Por su parte, el Baskonia aterriza en Badalona en uno de sus mejores momentos del curso. Campeón de la Copa del Rey en febrero y vencedor en sus cinco últimos partidos, el equipo de Galbiati ha encontrado un equilibrio competitivo que le ha permitido cerrar la Liga Regular al alza y confirmar su candidatura en el inicio de estas eliminatorias.

El alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, recientemente proclamado máximo anotador de la Liga Endesa con 18,7 puntos de media, volvió a aparecer en los momentos decisivos del primer duelo, bien secundado por jugadores como Trent Forrest, Eugene Omoruyi o Matteo Spagnolo. Los vitorianos, además, presentan mejores registros ofensivos que la Penya durante la temporada, con más de 93 puntos por partido de promedio.

Con el Olímpic preparado para dar una vita extra a sus jugadores, el Joventut buscará alargar la serie y mantener vivo el sueño de regresar a unas semifinales, mientras que el Baskonia intentará aprovechar su primera oportunidad para sellar el pase y confirmar las buenas sensaciones mostradas en el arranque de este 'Playoff'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic --posible quinteto inicial--; Drell, Hakanson, Vives, Allen, Morin, Birgander y Hanga.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Edwards --posible quinteto inicial--; Diakite, Simmons, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Spagnolo y Frisch.

--ÁRBITROS: Cortés, Castillo y Zamorano.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona.

--HORA: 21.00/DAZN y Vamos por Movistar+.