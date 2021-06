La 'Penya' se la juega ante un Barça recuperado

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona recibe este jueves al Barça en el Olímpic con la imperiosa necesidad de ganar este segundo duelo de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa, tras la victoria culé en el primer pulso pese a venir de perder la final de la Euroliga.

Los blaugranas se recuperaron y se levantaron de la lona europea para, en la Liga Endesa, doblegar a un Joventut muy serio que llegó a poner en aprietos a su eterno rival. Ahora, en el Olímpic, los verdinegros quieren forzar el desempate y, para ello, no queda otra que ganar.

Y es que el primer duelo se lo llevaron los de Sarunas Jasikevicius por 84-74, gracias a un buen arranque y a un tercer cuarto (20-12) donde encarrilaron la victoria, con destacadas actuaciones de Pau Gasol y Leandro Bolmaro; el veterano y el novel.

Si el pívot de Sant Boi aportó 14 puntos, 6 rebotes y 1 tapón para un 18 de valoración, el joven base argentino se fue a los 16 puntos y 4 asistencias. Junto a los 12 puntos de Cory Higgins, presente de nuevo en los momentos cruciales, y los 11 de Nikola Mirotic el Barça ató el primer triunfo.

Para no tener que volver al Palau Blaugrana, deberán asaltar el Olímpic. Ahí se toparán con una 'Penya' que debe darlo todo, sin guardarse nada, y que ya tuvo buenos momentos en el primer partido a repetir ahora y mejorando ciertos detalles. Si imprimen velocidad al juego, ante un Barça más desgastado, tendrán algo ganado.

Salvo sorpresa, seguirá fuera del 'roster' culé el base Nick Calathes, que terminó la 'Final Four' de la Euroliga tocado, e infiltrado, y ya no jugó este martes en Barcelona. En la 'Penya' no hubo bajas de última hora.

Así, esperan de nuevo una buena puesta en escena del ala-pívot eslovaco Vladimir Brodziansky, que frenó a Mirotic y anotó 16 puntos con 3 de 3 triples incluidos. Ante Tomic, ante el Barça que capitaneó, se marcó 17 puntos y Pau Ribas, otro exblaugrana, 11.

Sus ganas de triunfar se unen a la de canteranos como Xabi López-Arostegui, que no estuvo fino y, en casa, confía en mejorar, o el base y faro Nenad Dimitrijevic, con 16 puntos, 3 asistencias y 2 robos en su haber. No tiene red la 'Penya' y, el Barça, no quiere sumar otros 40 minutos de juego a una serie que busca liquidar en territorio enemigo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

CLUB JOVENTUT BADALONA: Bassas, Ribas, López-Arostegui, Morgan y Tomic --posible quinteto inicial--; Dimitrijevic, Ventura, Dawson, Brodziansky, Busquets, Birgander, Parra.

BARÇA: Bolmaro, Higgins, Abrines, Mirotic y Davies --posible quinteto inicial--; Hanga, Smits, Gasol, Oriola, Kuric, Claver, Westermann.

--ÁRBITROS: García, Bultó y Olivares.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona.

--HORA: 22.00/Movistar Deportes.