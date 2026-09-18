La 'Penya' quiere su final ante el renovado Baskonia

Archivo - Ricky Rubio (Asisa Joventut) durante el partido de playoffs de la ACB ante el Baskonia en Badalona (5 de junio de 2026) - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau Municipal D'Esports de Badalona acoge este sábado (18:00 horas / DAZN y Movistar+) el pistoletazo de salida a la temporada oficial 2026-27 con la primera semifinal de la Supercopa Endesa, un duelo que enfrentará al Asisa Joventut, en calidad de anfitrión, contra un Kosner Baskonia que busca prolongar el éxito tras coronarse campeón de la Copa del Rey el pasado mes de febrero.

El conjunto verdinegro asume el reto de organizar el torneo con la máxima ambición y llega tras cerrar su participación en la Lliga Catalana con victoria frente al FIATC Girona (95-84). El técnico local, Dani Miret, apela al factor anfitrión para dar la sorpresa ante un rival de máximo nivel, asegurando que su equipo buscará compensar la diferencia física a base de "ilusión" por intentar jugar una final ante su público.

Para este desafío, la 'Penya' presenta una plantilla con siete caras nuevas y la sensible baja interior del veterano Ante Tomic. Aunque gran parte de los focos apuntan al regreso de Nico Laprovittola para formar una dupla estelar con Ricky Rubio, Miret ha querido rebajar la presión sobre ellos, advirtiendo que los éxitos del equipo pasarán por ser un bloque "muy compensado" donde todos sumen en defensa y en el control del rebote frente al imponente físico visitante.

En el banquillo opuesto aguarda el Kosner Baskonia de Paolo Galbiati. Los baskonistas, sorprendentes y rotundos campeones de Copa en Valencia 2025, regresan a la Supercopa más de cinco años después, aunque lo hace rodeado de cierta incertidumbre. Piden "paciencia y trabajo" para acoplar a un equipo profundamente renovado y que no está a tope ni a nivel físico ni táctico.

A las dificultades de preparación del cuadro vasco se suma una baja de gran calado confirmada en las últimas horas: el pívot Alex Len se pierde el torneo, mermando el juego interior baskonista. Pese a ello, el equipo alavés confía en la calidad de su bloque y en el descaro de sus otras cinco incorporaciones --A.J. Lawson, Chris Duarte, DJ Stewart, Kenneth Faried y Damion Baugh--. Fiel a su optimismo, Galbiati no descarta dar el golpe en el Olímpic: "Juegan contra el anfitrión, pero hay posibilidades de ganar. Está 0-0, la canasta está en el mismo lugar".

Este choque supondrá el primer enfrentamiento histórico entre Joventut y Baskonia en una Supercopa Endesa, en una semifinal que medirá también a dos equipos en plena construcción y a dos técnicos debutantes en la competición. El vencedor sellará su billete para la gran final del domingo (19:00 horas), donde le esperará el ganador del duelo entre el Valencia Basket y el Barça.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Laprovittola, Kraag, Cheatham y Birgander --posible quinteto inicial--; Hakanson, Ellis, Ndiaye, Sulejmanovic, Reyes y Nogués.

KOSNER BASKONIA: Spagnolo, Howard, Kurucs, Sedekerskis y Faried --posible quinteto inicial--; Simmons, Baugh, Duarte, Lawson, Stewart, Frisch y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona.

--HORA: 18.00/DAZN y Movistar+.