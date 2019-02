Perasovic: "No hemos podido parar a Laprovittola ni con tres defensores"

Publicado 15/02/2019 21:39:16 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Velimir Perasovic, le querido dar la "enhorabuena" al Divina Seguros Joventut y especialmente a su base Nico Laprovittola, al que no han "podido parar ni con tres defensores" durante el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey.

"A Laprovittola lo defendimos muy bien en liga y el partido fue a pocos puntos. Hoy hemos estado despistados y ni con tres defensores no hemos podido pararle, metiendo canastas difíciles. Ha que darle la enhorabuena por el partido que ha hecho", se rindió Perasovic ante la prensa.

El técnico también quiso dar "la enhorabuena al Joventut porque han sido mejores". "Ha sido muy importante nuestra mala salida y la excelente de ellos. Cuando teníamos el partido igualado cometíamos dos o tres errores y ellos se recuperaban. Empezando por Laprovittola, pero todos han tenido un acierto importante. Cuando estábamos a cuatro, parecía imposible y jugamos muy precipitados", lamentó.

"Tengo tristeza por no haber mostrado mejor cara, por no dar la pelea que damos siempre, hace tiempo que no recuerdo haber jugado tan blandos", añadió el balcánico tras este "duro golpe", aunque pidiendo "no hacer un drama de esto". "En esta competición sólo uno es triunfador y los otros se van con tristeza. Evidentemente nos duele y no hay palabras, pero hay que reconocer que nos ganó un equipo que fue mejor", concluyó.