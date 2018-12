Perasovic: "Ha sido imprescindible sacar este partido para optar al 'play-off'"

Publicado 07/12/2018 23:12:35 CET

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Velimir Perasovic, ha descrito como "imprescindible" el triunfo de este viernes de su equipo por 76-73 ante el CSKA de Moscú, en un partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga.

"Es difícil jugar contra el CSKA, sobre todo después del récord --negativo-- que teníamos ante ellos. Ha sido imprescindible sacar este partido hoy para optar a la lucha del 'play-off'", comentó Perasovic ante los micrófonos de Movistar Plus.

El técnico baskonista reiteró que "no es fácil" dejar al CSKA en 73 puntos. "No hemos corrido lo que es habitual para nosotros, pero contra ellos no es fácil porque siempre rebotean bien y son duros en el uno contra uno", analizó finalmente.