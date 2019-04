Perasovic: "Tenemos suficiente calidad para pensar en sacar algo positivo de Moscú"

Publicado 15/04/2019 18:54:02 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Velimir Perasovic, dejó claro que su equipo tiene "la suficiente calidad" para intentar traerse "algo positivo" de sus dos primeros partidos del 'playoff' de la Euroliga ante el CSKA que da comienzo este martes en Moscú.

"Nuestro objetivo es sacar algo positivo de este viaje a Rusia, conscientes de que jugamos contra uno de los equipos 'top' de la Euroliga, que lleva varios años instalado en la elite y que es difícil ganar en su campo. Pero tenemos ilusión y creo que tenemos suficiente calidad para pensar que podemos sacar algo positivo", expresó Perasovic este lunes antes de volar a Rusia.

El croata recalcó que siempre hay "mucha ilusión" cuando toca jugar estos 'playoffs'. "No hay ningún deportista que no quiere jugar lo mejor posible porque todo el mundo está viendo estos partidos y siguiendo estos 'playoffs', que es lo más bonito. Todos los han jugado el año pasado y también el anterior, tienen varios años de experiencia y sabemos que es bonito y difícil", indicó.

El exjugador no ha perdido un eliminatoria de Euroliga dirigiendo al Baskonia, pero no hace caso a una estadística que "no significa nada". "Lo más importante es llegar al primer partido y jugar lo mejor posible. Nos medimos a un equipo de mucha calidad individual que saca petróleo de donde otros no pueden, que va mucho al tiro libre, con capacidad atlética y con un uno contra uno sobre el que es complicado hacer 'scouting', esto sí me preocupa", advirtió el preparador baskonista.

Sobre la última derrota de hace dos semanas en Moscú, producto de un bajón en el cuarto final, cree que su equipo "incluso empezó defendiendo bien, pero la calidad del rival fue incuestionable". "Fallamos en ataque y en ataque hay que meter sobre todo si quieres ganar fuera de casa", puntualizó.

Finalmente, Perasovic espera poder dar minutos a Matt Janing. "En el equipo estará, seguro, pero hablamos de un jugador que en cinco semanas no ha podido apoyar el pie y supongo que tendrá problemas con el fondo físico. El domingo entrenó y se sentía bien", comentó.