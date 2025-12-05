El Perfumerías Avenida retirará la camiseta de Silvia Domínguez el 7 de enero

Archivo - La exjugadora del CB Perfumerías Avenida Silvia Domínguez. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club Baloncesto Perfumerías Avenida anunció este viernes que retirará el próximo 7 de enero la camiseta de su jugadora, internacional española y capitana del equipo, Silvia Domínguez, que confirmó su retirada el pasado mes de mayo, tras militar desde 2006 a 2011 y entre 2015 y 2025.

A través de un comunicado, el combinado salmantino informó que el acto se llevará a cabo en el descanso del partido de LF Endesa ante el Movistar Estudiantes, en "un partido especial entre dos de los equipos que marcaron la carrera de la gran capitana del equipo azulón".

"La camiseta de la jugadora con más partidos de la historia de la historia del CB Perfumerías Avenida colgará, como no podía ser de otra manera, de lo alto del pabellón que lleva su nombre", manifestó el club salmantino.

Domínguez puso fin a su carrera con un récord de 582 partidos disputados entre Liga Femenina, Copa de la Reina y Supercopa, en los que conquistó 17 títulos nacionales, entre ellos ocho campeonatos ligueros y cinco Copas. Además, ha levantado la Euroliga en tres ocasiones con tres equipos diferentes (2011, 2012 y 2013).

También ha sido una pieza fundamental en la selección española, con la que ha sido 214 veces internacional y campeona de Europa en tres ocasiones (2013, 2017 y 2019). Conquistó una plata olímpica en Río 2016, otras dos plata en el Mundial 2014 y en el Eurobasket 2023 y tres bronces en los Eurobaskets 2009 y 2015 y en el Mundial 2018.

"Un acto de justicia con la jugadora más importante de la historia, por número de partidos y títulos en Avenida, que completa el círculo tras el acto en que Silvia anunció su retirada el pasado mes de mayo y en el que se anunció que nuestro feudo pasaría a llevar su nombre, convirtiéndose en el Würzburg Silvia Domínguez", concluyó el comunicado.