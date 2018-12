Pesic: "Para controlar nuestro destino necesitamos concentración y actitud ganadora"

Publicado 19/12/2018 20:47:34 CET

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha manifestado este miércoles que para poder "controlar el destino" de su equipo en la Euroliga y ganar este jueves al Baskonia, después de cuatro derrotas consecutivas, necesitarán "concentración" y tener una "actitud ganadora".

"Este jueves esperamos un Baskonia más agresivo que Olympiacos, ellos también necesitan la victoria y para tener oportunidades de controlar nuestro destino y ganar necesitamos un partido con concentración y actitud ganadora", manifestó a los medios.

Para Pesic, nada ha cambiado en su equipo pese a esta serie de derrotas. "No ha cambiado nada, sólo que antes del partido del Madrid ganábamos alguno duelos y después perdemos algunos. Nuestro concepto no ha cambiado, pero hay algunas cosas a mejorar porque la temporada es muy larga", relativizó.

No obstante, el 60-69 contra Olympiacos en el Palau Blaugrana evidenció que el equipo tiene problemas en el rebote y en el ataque. "Ante Olympiacos, rival de gran nivel que tiene historia, tradición y fiabilidad, que sabe cómo jugar un partido como el de ayer, tienes que jugar 40 minutos con muy buena concentración. Los partidos que vienen, como contra Baskonia, hay que seguir un '1-2-3', no puedes dar el segundo paso sin el primero", avisó.

"En defensa necesitas actitud e inteligencia, y en ataque esa inteligencia y confianza, pero no se nace con confianza sino que se provoca, la tienes si controlas el rebote ofensivo de tu rival", añadió en este sentido.

Pese al 6-7 en contra, cree que hablar de "'ganar, ganar o ganar'" no sirve de nada. "No hablo nunca de ganar. Sino cómo podemos realizar nuestro plan de juego mañana. Hemos entrenado muy bien, con ganas, los jugadores son los primeros que quieren ganar. Después tu, yo u otro. El equipo reacciona bien aunque no gane, pero no se puede ver. Vivimos un tiempo donde las cosas se definen simples, pero la vida es complicada", aportó.

"La vida es reaccionar, pero no es una 'pam pam pam y vamos a la playa', esto es un proceso. Es determinante trabajar muy bien, se puede jugar mejor. Sabemos que puede jugar mejor Tomic o meter más Singleton, no es un automatismo. Pero si no mejoramos no ganamos partidos", concluyó el técnico serbio.