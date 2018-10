Pesic: "Nuestro deseo es recuperar a la afición y pasa por ganar"

Publicado 26/09/2018 19:08:10 CET

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado este miércoles que su "deseo" a primer objetivo para esta temporada, a un día de abrir la Liga Endesa en el Palau Blaugrana ante Herbalife Gran Canaria, es "recuperar a la afición" y cree que ello pasa por ganar.

"Nuestro deseo es volver a recuperar a los aficionados y esto puede pasar si ganamos. Si el Barça juega en el Palau, todos los rivales deben saber dónde juegan y contra quién juegan", manifestó a los medios.

En este sentido, quieren un baloncesto efectivo. "Si jugamos un baloncesto moderno y no ganamos, no es moderno. Lo moderno es ganar y si ganas el aficionado viene y te apoya. Queremos jugar un baloncesto atractivo, te ayuda para mejorar el equipo y para ganar", señaló.

"El primer objetivo, como se sabe, es volver a recuperar a nuestros aficionados, no puedo volver a ver un Palau sin afición. En mi primera etapa, mi Palau siempre estaba lleno", rememoró el técnico serbio-alemán.

No obstante, todavía no espera que la afición cumpla, ni tampoco su equipo a la perfección. "Para mañana no espero un Palau lleno ni que juguemos perfecto, pero estoy seguro de que si mejoramos provocaremos el interés de nuestros aficionados", ahondó.

Sobre el estado físico de sus jugadores, señaló que "todavía no" podrá contar con Kevin Séraphin. "Ha entrenado muy bien, pero no ha jugado en largo tiempo, ha entrenado a nivel individual y en la última semana ha hecho un gran trabajo", celebró del pívot francés.

"Pau Ribas ha entrenado bien, no tiene problemas ahora. Vamos a ver el entrenamiento, no tiene problemas físicos y ayer entrenó muy bien", comentó sobre el jugador español, que sí podría tener sus primeros minutos tras la lesión.