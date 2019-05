Pesic: "Ganar depende de nosotros, pero tenemos un gran respeto al Joventut"

Publicado 30/05/2019 18:36:32 CET

Sobre si seguirá el año que viene: "No tengo la decisión todavía"

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que depende de sus pupilos ganar al Divina Seguros Joventut en los cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, celebrando que llegan a tal cita en un buen nivel físico para medirse a un rival al que tienen "gran respeto" por la temporada hecha hasta el momento.

"La primera ronda depende de nosotros, jugamos contra un equipo al que le tenemos mucho respeto. Ha jugado muy bien y con continuidad, les tenemos un gran respeto. Todos los equipos vienen al Palau con el objetivo de ganar. Si ganan, 'súper'; y, si no, 'el Barça es favorito y no pasa nada'", advirtió Pesic en rueda de prensa.

Prevé incluso tres duelos si fuera necesario. "Como en todos los partidos de una Liga tan competitiva, cada partido será muy duro. No importa si juegas en casa o fuera, el 'Playoff' es como una clasificación y no tienes muchas opciones, tienes que ganar. Se necesita que los jugadores estén en buen estado, y lo estamos y es lo más importante, porque talento lo tenemos y también un concepto de juego", dijo.

No obstante, que se juegue esta primera eliminatoria al mejor de tres no lo ve justo para su equipo, que llega como cabeza de serie. "Para mí jugar la primera ronda al mejor de tres no es justo ni tiene 'fair play' para un equipo que durante la temporada fue mejor y que se ganó tener la ventaja de pista. Mando el mensaje a quien manda en la Liga", comentó.

De todos modos, más allá de esa opinión en la que dejó claro que vería mejor jugar a cinco partidos, cree que el equipo llega en "muy buen estado". "Tuvimos suficiente tiempo para prepararnos. Mejoramos mucho, sobre todo físicamente. Estamos en otra situación diferente a la de los 'playoffs' de la Euroliga, en la que teníamos estrés mental y físico. Ahora tenemos frescura y estamos preparados", afirmó.

Preguntado por Nico Laprovittola, 'MVP' de la Liga Endesa y líder del Joventut, tiró de filosofía para responder que en casi todos los equipos de la competición los mejores jugadores son sus bases. "El baloncesto moderno y el de hace treinta años depende de que tengas un base que sea la extensión del entrenador, que conozca su filosofía y sepa cómo dirigir, durante el partido y durante el entrenamiento", señaló.

Y, sobre que él haya ganado el premio al mejor entrenador de la temporada, lo agradeció pero aseguró que no trabaja para ello. "Los entrenadores trabajan para mejorarse a sí mismos, ya que si lo haces puedes mejorar a los jugadores. Para mí la Liga es la mejor después de la NBA, y si participas en ella cada partido es un clínic donde entender y donde aprender de otros entrenadores", comentó.

Por otro lado, preguntado por si ya sabía si este 'Playoff' sería el último para él como entrenador del Barça, negó tener tomada aún la decisión de si seguirá una temporada más o si se retirará después de esta lucha por el título. "Difícil para mí [decirlo]. No tengo la decisión todavía", replicó de manera escueta.