Pesic: "Gracias a la agresividad de Delaney pudimos remontar y ganar"

Descarta una lesión grave de Heurtel, a la espera de pruebas: "Parece que no se ha roto nada"

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, señaló a Malcolm Delaney como artífice del triunfo logrado este viernes frente al AX Armani Exchange Milan (84-80) en la Euroliga, con 26 puntos y 9 asistencias del base de Baltimore, en un partido en el que se sobrepusieron también al "'shock'" que acarreó la posible lesión, no grave, de Thomas Heurtel.

"Lo más importante fueron las decisiones y la agresividad en ataque de Malcolm, con triples que le dieron confianza y pudimos remontar y volver al partido. Después controlamos el partido, Kuric metió, Hanga metió, tuvimos buena energía y buena defensa, ellos fallaron y pudimos cerrar el rebote", comentó en rueda de prensa.

Para Pesic, el partido empezó y acabó bien, pese al segundo cuarto. "El partido empezó bien, con gran energía y buena defensa, con tiro desde el perímetro. El segundo cuarto fue muy malo, perdimos todo lo que tuvimos en el primer cuarto, sin energía ni tensión. El Milán tiene muchos jugadores con experiencia y lo usaron bien, no pudimos tener ritmo", lamentó.

"Hemos demostrado que tenemos carácter ganador, sabíamos que dependía de nosotros y aprovechamos la oportunidad. Tenemos ahora un 'shock' con Thomas, viene de una situación muy grave pero esta vez no tenemos malas noticias, parece que no se ha roto nada", apuntó sobre Heurtel, que dejó el partido en el segundo cuarto con una torcedura de tobillo, y que será sometido a pruebas este sábado para ver si hay lesión de ligamento, aunque no ósea a tenor de las primeras pruebas.

"Todo tiene influencia, seguro que el 'shock' de Heurtel afectó a él y al grupo. Tuvo influencia pero también otra razón por la que perdimos el ritmo fue no tener energía. Empezamos a jugar de forma automática, pensando que el Milan no metía y sí metió. Aún no estamos a un gran nivel defensivo, y la defensa es importante", aportó Pesic en este sentido.

Pesic celebró el triunfo, que llegó tras una semana de mucho desgaste en la que ganaron también al Valencia Basket. "Tuvimos nuestro ritmo, es importante a veces ganar sin jugar al nivel que tenemos que jugar. Contra Milán era importante ganar, por lo que nos espera en los siguientes partidos en Liga Endesa y en Euroliga. Si ganas partidos como estos dos que hemos ganado, te cuesta energía y físico porque tienes que ir al límite", reconoció.