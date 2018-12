Pesic: "No estuvimos al nivel contra un Madrid motivado"

Publicado 14/12/2018 0:08:57 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, lamentó la actuación de su equipo este jueves en la derrota (92-65) ante el Real Madrid en la jornada 12 de la Euroliga, donde no estuvieron "al nivel" del campeón de Europa desde el principio hasta el final.

"El Madrid jugó un excelente baloncesto en los primeros 20 minutos, con un acierto decisivo, pero un equipo juega como te soporta tu rival, y nosotros ayudamos al juego del Madrid. No estuvimos al nivel que se necesita, no se pierde el partido en los primeros cinco minutos, pero mi sensación es que no estuvimos al nivel", dijo en rueda de prensa en el WiZink Center.

El cuadro azulgrana se llevó una dura derrota del Palacio, que les deja con 6-6 en Europa y tres derrotas seguidas. "A veces cómo empiezas, terminas el partido. No estuvimos al nivel contra un equipo que jugó muy motivado físicamente, no solo en ataque, también en defensa", indicó.

"El Madrid tiene mucho talento pero hoy sobre todo jugaron excelente en defensa. Encontramos mejora en defensa y en nuestro deseo de ganar, pero no suficiente para ganar esta noche contra el Madrid", finalizó.