Pesic: "Panathinaikos ha encontrado su ritmo y tiene una calidad excelente"

Publicado 12/12/2019 18:11:55 CET

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha destacado del Panathinaikos, el rival de este viernes en la jornada 13 de la Euroliga, que ha encontrado su "ritmo" después de un mal arranque de campaña y ha asegurado que tienen una calidad "excelente" que complicará las cosas a su equipo, que busca dar continuidad al triunfo en la pista del Khimki.

"El Panathinaikos es muy atlético, muy potente físicamente. Tienen mucha altura, es uno de los mejores en talento y en plantilla, son mejores que el último año. Pueden ganar todos los partidos, tuvieron problemas pero han encontrado su ritmo, han ganado cuatro partidos consecutivos, dos fuera, y tienen una alta calidad y un equilibrio excelente", destacó en rueda de prensa.

Además, señaló a Nick Calathes como al "mejor 'playmaker'" de la competición. "Calathes lleva tiempo jugando a gran nivel, y en los últimos partidos Tyrese Rice ha empezado a jugar como él puede. Tienen uno de los mejores '3' en Europa y son un equipo muy bueno, y lo sabemos. Tenemos que jugar un partido muy bueno para controlar el resultado y el ritmo de juego", avisó.

"Pitino es un entrenador con más experiencia en NBA, es muy listo y ya tiene un año de experiencia en Europa. Sabe que no es posible en una o dos semanas cambiar todo y no ha cambiado, se ha adaptado a la situación del equipo", comentó sobre Rick Pitino, que ha vuelto a coger las riendas del PAO tras su marcha el curso pasado.

En cuanto a su equipo, lamentó no poder contar todavía con Víctor Claver. "Víctor es importante, mucho. Todos preguntan por los bases, cuándo van a volver, pero Víctor tampoco está. Esta es la situación, y vamos a pensar en mañana, luego en Málaga, luego en ASVEL... Son muchos partidos, no es fácil pero no es nuevo para nosotros", manifestó.

Por su parte, Adam Hanga destacó que Panathinaikos, que suma una única victoria menos que el Barça, está jugando "mucho mejor". "Tuvieron problemas y han cambiado de entrenador y ahora han encontrado su manera de jugar. Tienen jugadores buenos y son candidatos a estar en 'Top 4' o por lo menos 'Top 8'. Después de la derrota en casa contra CSKA, no queremos perder más", aportó.

"Rice es un jugador al que conocemos muy bien, tiene mucho talento para meter puntos. Tenemos que hacer un buen trabajo, normalmente sale del banquillo para dar puntos a su equipo. Tienen a Calathes y tienen mucho talento para meter puntos pero pienso en el Barça y en salir fuertes", comentó sobre su excompañero, el base Tyrese Rice.

Hanga quiere recuperar la fe en el Palau tras la dura derrota ante el CSKA Moscú (67-96) de hace dos temporadas. "Esa noche fue dolorosa, pero reaccionamos bien. Ganamos en Khimki, en un partido importante. Ahora tenemos que aprender por qué pasó eso contra CSKA, porque si quieres entrar al 'Top 4' los partidos en casa son muy importantes", aportó.