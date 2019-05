Pesic: "Si no meten más del 50% de sus tiros podemos ganar"

Publicado 30/04/2019 16:07:50 CET

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que si consiguen frenar el acierto en el tiro y sobre todo las transiciones del Anadolu Efes Istanbul en el quinto y definitivo partido de los 'play-offs' de la Euroliga, que se disputa este miércoles en el Sinan Erdem Dome, pueden "jugar y ganar" y meterse en la 'Final Four' de Vitoria.

"Los dos partidos que les hemos ganado han tenido un porcentaje de 45% de acierto, y así no pueden correr. Parar sus triples es importante pero sobre todo lo es parar sus puntos de contraataque. La estadística ha dado informaciones de que si jugamos bien la defensa de transición y no pueden correr no pueden hacer puntos fáciles. Es fácil de decir pero no lo es", apuntó a los medios.

Pesic y el Barça lograron igualar la serie a dos victorias el pasado viernes, en el Palau Blaugrana, recuperándose de la dolorosa derrota del miércoles. Ahora, a domicilio, se juegan el pase a la final a cuatro a un sólo partido. "Es importante eliminar puntos fáciles de ellos y controlar su rebote ofensivo, es básico para nuestro juego allí", reconoció.

"Tenemos nuestro plan, como siempre, y pienso que tenemos algunos partidos de los que aprender. Si ellos no han metido más del 50-55% de sus tiros, podemos jugar y ganar. Como el último partido aquí, que hicieron 42% en tiros de dos. Todo el mundo habla de sus triples, que son importantes para nosotros en ataque y defender los suyos, pero nos tenemos que centrar al máximo en defender sus puntos de transición y al contraataque, y jugar con confianza", destacó.

Espera un ambiente adverso en el feudo de Efes, pero nada que no haya vivido antes. "Jugamos en el último tiempo muchos partidos en Estambul, más o menos sabemos lo que nos espera, un ambiente extra hostil pero es normal, no es nada especial para nosotros. Tenemos que pensar en nuestro juego, estar centrados en los detalles de nuestro juego, sobretodo en defensa", reiteró.

"Nunca pienso en qué pasará después del partido. Nos vamos a concentrar en antes del partido y cuando empiece en controlar las emociones. Tenemos una oportunidad y vamos a luchar por ganar el partido", manifestó.

Del rival destacó su poderío ofensivo, en general. "Ellos tienen nueve o diez jugadores extranjeros, con mucha experiencia sobretodo en ataque. Tiene muchas oportunidades en ataque, sobretodo en transición. También es un equipo que juega bien en defensa, tienen buen balance. Tienen a Micic, Larkin, que son jugadores muy importantes, pero tienen otros", aportó.

Sin querer dar bola al técnico rival, un Ergin Ataman que se quejó del arbitraje en el último partido en Barcelona --"Ataman es Ataman, no se cambia. Si pierde, reacciona como reacciona"--, cree que pueden ayudar al trío arbitral si juegan como saben y sin quejarse. "Tenemos que demostrar a los árbitros que estamos aquí para ganar. Si los árbitros tienen la sensación de que los jugadores de un equipo no hablan, no discuten, te dan oportunidad para jugar tu baloncesto", opinó.

"Hay que hablar con el máximo respeto de los árbitros, que son personas y tienen emociones. Con nuestra actitud y juego, y respeto, les daremos oportunidad para hacer su trabajo como se espera. Es importante empezar bien para nosotros y para dar el mensaje a nuestro rival de que estamos allí para jugar y para ganar. Y si los árbitros ven que estamos en la cancha para ganar, para luchar, y no hablamos, con un resultado equilibrado, tienen otra concentración. Si pierdes de más de diez puntos, son problemas para todos", concluyó.