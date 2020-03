Pesic: "Sólo ganar no es suficiente"

Svetislav Pesic head coach of FC Barcelona attend the press during Euroleague Turkish Airlines Regular Season Round 23 match between. Valencia Basket and FC Barcelona played at Fuente de San Luis Pavilion. In Valencia, Espain. february 5, 2020.

Svetislav Pesic head coach of FC Barcelona attend the press during Euroleague Turkish Airlines Regular Season Round 23 match between. Valencia Basket and FC Barcelona played at Fuente de San Luis Pavilion. In Valencia, Espain. february 5, 2020. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha dejado claro pese a venir de una racha de ocho victorias consecutivas en la Euroliga no vale "sólo con ganar" y deben poner énfasis en el cómo, y es que pese a no criticar a sus jugadores sino valorar su trabajo, cree que ante ALBA Berlín (80-84) no se hicieron algunas cosas bien.

"Para mí, es importante cómo ganamos y qué experiencia podemos aprender de un partido si lo ganamos o lo perdemos. Se puede disfrutar de una victoria, pero tenemos que definir que sólo ganar no es suficiente", aseguró en rueda de prensa.

Tras la victoria en el Mercedes-Benz Arena comentó que su equipo tuvo algunas desconexiones, cosas a mejorar en esa búsqueda de un triunfo que venga de la mano de un buen juego. "Me gusta valorar al equipo cuando termina la temporada, porque durante la temporada hay muchas cosas que se pueden mejorar", avisó.

"Ahora vienen los 'Play-offs' y puedes perder cosas que has hecho antes, por eso todos los entrenadores no están contentos ni felices sólo por una racha positiva o por ganar un partido", recalcó el técnico serbio al respecto.

Eso sí, quiso dejar claro que no criticó a sus jugadores por su actuación en Berlín. "Se tiene que hacer una diferencia entre valorar, criticar o atacar. Yo no critico ni ataco, sólo valoro. Porque es mi trabajo y mi responsabilidad valorar, también en rueda de prensa. No vengo a hablar en positivo sólo, intento ver dónde está el equipo y por qué ganamos o perdemos. No se puede utilizar la palabra criticar porque no he criticado nada de mi equipo", se sinceró.

Sobre el rival de este viernes en el Palau Blaugrana, el Bayern Múnich, destacó que "siempre es muy difícil" jugar un segundo partido seguido. "Ayer jugamos, llegamos aquí a las cuatro de la mañana y tenemos que preparar contra un equipo que ha jugado muy bien pero sin suerte, perdiendo partidos en últimos segundos, como ayer ante Baskonia", aportó.

"El Bayern es un equipo con mucha calidad y seguro que nos espera mañana un partido muy intenso. Es un equipo que corre bien, que tiene físico y tiene mucha calidad en transición y en rebotes. Es muy ambicioso y no tuvieron suerte en algunos de los últimos partidos por varias cosas. Tendremos que estar al límite y jugar un partido muy serio si queremos terminar esta serie con victoria", argumentó.

Por su parte, el pívot Pierre Oriola también prevé un partido "difícil". "Nos enfrentamos a un rival que en la clasificación no está luchando por 'Play-offs' pero que tiene talento, jugadores de gran calidad y que están primeros en su Liga. Son capaces de ganar a equipos como el Maccabi y vendrán al Palau a intentar ganar y a hacer un buen partido", auguró.

"El primer objetivo ya lo hemos conseguido, estar clasificados para los 'Play-offs'. El segundo objetivo es tener el factor pista a favor. Pensamos en nosotros, no en los rivales, tenemos un partido importante contra el Bayern, la dinámica es muy buena y lo que hagan los rivales ya veremos si nos favorece o todo sigue igual. Todo está muy igualado y estas últimas jornadas dictaminarán los cruces pero pensamos en nosotros. El rival que venga, bienvenido sea", concluyó.