Pesic: "Es un torneo complicado, los jugadores se merecen mucho respeto"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, lanzó un mensaje de elogio a todos los jugadores de la Fase Final de la Liga Endesa, reconociendo un máximo "respeto" a todos por competir en "un torneo complicado", al tiempo que valoró un "partido importante" para Thomas Heurtel en la victoria sobre San Pablo Burgos.

"Es un torneo muy complicado para todos los jugadores y todos se merecen mucho respeto. Por jugar en esta situación este torneo y después de todo lo que hemos pasado. No es fácil. He visto un baloncesto de alta calidad y de motivación excelente. Cada uno tenía que dar el máximo y no era fácil, pero físicamente parecían todos los jugadores frescos", dijo en rueda de prensa.

Pesic apuntó que el duelo ante los burgaleses fue "excelente" por momentos, para llegar a la final de la ACB del próximo martes. "La primera parte del partido fue excelente, controlamos desde defensa y jugamos muy bien, Después pensamos que el partido se había acabado. Esta situación la tuvimos en segunda parte otra vez", afirmó.

"Sin base no se puede jugar. Es importante para él tener un partido como el de esta tarde. Ha trabajado mucho y para él es importante estar en buena forma física y sabemos que tiene talento. Ha dado el máximo en defensa contra ambos bases de Burgos", añadió, valorando la importancia de recuperar al mejor Heurtel