Pitino: "Es desalentador jugar con tanto esfuerzo y acabar dominados"

El entrenador del Panathinaikos, Rick Pitino, ha manifestado tras perder contra el Barça Lassa (79-68) en el Palau Blaugrana este viernes que es "desalentador" jugar tan duro y con tanto esfuerzo para acabar "dominado" bajo el aro, aunque no quiso mirar a una clasificación en la que están fuera del 'playoff' y a tres victorias de los blaugranas.

"Es muy desalentador jugar tan duro y con tanto esfuerzo y no solo perder sino acabar dominados. Metieron 14 tiros y en 10 recuperaron el rebote, han dominado bajo el aro. Fue una total dominación de volver a poner la bola en juego, fue frustrante acabar perdiendo de esta manera", manifestó en rueda de prensa.

"Me han traído para empujar al equipo y no para mirar la clasificación, estamos mejorando en muchas áreas pero tenemos problemas físicos, también bajo el aro porque nos dominan en nuestra faceta defensiva", comentó sobre los objetivos que se marca.

Explicó que la NBA o el baloncesto universitario en Estados Unidos es muy distinto, pero que está "disfrutando" de la Euroliga salvo esta noche. "El baloncesto en la Euroliga es excepcional, me quedan unos cinco meses para seguir disfrutando de él. Pero hoy no he disfrutado nada, cuando te esfuerzas tanto y te dominan bajo el aro así, no puedes", lamentó.

En esa disyuntiva entre NBA y Euroliga, comentó que el baloncesto en la Euroliga es "excepcional", con grandes entrenadores y jugadores y un juego excepcional. "Hace unos años estuve en un comité en la NBA y había una decepción porque solo un equipo pasaba de los 100 puntos en anotación, y nos juntaron para intentar subir la anotación", explicó.

"La conclusión fue cortar el juego físico, pitar más faltas porque asi dejarían de buscarlas y anotarían más puntos. Ahora, solo hay un equipo que no pasa de 100 puntos, fue cambiar el concepto. En la Euroliga no han adoptado ese formato, y quizá debería ser así, la Euroliga debería ser la Euroliga y la NBA, la NBA", manifestó.