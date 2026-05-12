El pívot checo Jan Vesely se retirará a final de temporada

El jugador del Barça Jan Vesely - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot checo Jan Vesely ha anunciado su retirada del baloncesto profesional al término de la presente temporada 2025/26, poniendo fin a una exitosa trayectoria de casi dos décadas en la élite europea y tras cuatro cursos defendiendo la camiseta del Barça, según informó este martes el club blaugrana.

El interior checo, que cumplió recientemente 36 años, comunicó su decisión al vestuario y afrontará ahora sus últimos meses como profesional con el objetivo de ayudar al equipo a conquistar la Liga Endesa, el único título todavía en juego para los de Xavi Pascual.

Actualmente, Vesely se encuentra lesionado por unas molestias en la rodilla derecha que ya le impidieron disputar los dos últimos encuentros del equipo, en una campaña marcada por las lesiones que le han impedido tener una mayor continuidad.

Desde su llegada al Barça en verano de 2022, el exjugador de Fenerbahçe se convirtió en una pieza importante en el juego interior blaugrana gracias a su experiencia, inteligencia táctica y capacidad para dominar ambos lados de la pista. En sus 264 partidos con el conjunto catalán conquistó la Liga Endesa de 2023, en una carrera truncada por las incontables molestias y lesiones.

Vesely pondrá así el broche a una carrera que le convirtió en una de las grandes referencias del baloncesto europeo moderno. Formado en su República Checa natal, dio el salto a la élite continental con el Partizán de Belgrado, donde explotó definitivamente hasta alcanzar la Final Four de la Euroliga en la temporada 2009/10.

Su progresión llamó la atención de la NBA y fue elegido con el número seis del Draft de 2011 por los Washington Wizards. También pasó por los Denver Nuggets antes de regresar a Europa en 2014 para iniciar en el Fenerbahçe la etapa más brillante de su carrera.

En el conjunto turco se consolidó como uno de los jugadores más dominantes de la Euroliga, conquistando el título continental en 2017 y siendo elegido MVP de la competición en la temporada 2018/19. Además, fue incluido en tres ocasiones en el mejor quinteto del torneo y se ganó el reconocimiento unánime del baloncesto europeo por su evolución técnica, su intensidad y su impacto competitivo.

Vesely se despedirá también como una auténtica leyenda estadística de la Euroliga. Tras 15 temporadas y 414 partidos en la máxima competición continental, el checo se retirará como el jugador con más canastas de dos puntos en la historia del torneo, con 1.701, además de figurar entre los mejores de siempre en valoración, rebotes, puntos y recuperaciones.