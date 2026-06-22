El pívot Gabriel Olaseni renueva con Casademont Zaragoza hasta 2028

Archivo - El pívot británico Gabriel Olaseni, en el Eurobasket 2025 ante Grecia. - Europa Press/Contacto/Giannis Papanikos - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot británico Gabriel Olaseni, de 34 años, renovó su contrato con Casademont Zaragoza para los dos próximas temporadas, hasta junio de 2028, después de llegar al club aragonés de la Liga Endesa el pasado mes de mayo.

"Gabriel Olaseni continuará formando parte de Casademont Zaragoza hasta 2028. El pívot británico ha ampliado su contrato con el club por dos temporadas más, prolongando su vinculación hasta junio de 2028", informó la entidad aragonesa.

Olaseni, de 34 años, llegó al Casademont Zaragoza el pasado mes de mayo para reforzar al equipo en el tramo final de temporada. "Desde su incorporación, el interior británico mostró rápidamente su capacidad de aportar en la pista y su adaptación al grupo", destacó el club en un comunicado.

Tras pasar por Italia, Francia y una etapa en el Montakit Fuenlabrada, el pívot ha desarrollado gran parte de su carrera en la Superliga turca, donde ha mantenido registros superiores a los 11 puntos por partido de promedio. Su última experiencia antes de aterrizar en Zaragoza fue en Mersin BBGSK.

El británico también cuenta con experiencia en Eurocup, competición en la que fue incluido en el equipo de la competición de la temporada 2023-24, militaba en London Lions. "Con esta renovación, Casademont Zaragoza asegura la continuidad de un jugador con experiencia, presencia física y capacidad de generar impacto, reforzando su proyecto de futuro con uno de los referentes interiores del equipo", concluyó el comunicado.