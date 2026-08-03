El pívot serbio Balsa Koprivica ficha por el San Pablo Burgos

Archivo - El pívot serbio Balsa Koprivica jugando con el Partizan de Belgrado un partido de EuroLiga frente al Real Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot serbio Balsa Koprivica se convirtió este lunes en nuevo refuerzo del San Pablo Burgos, club con el que firmó por una temporada, procedente del Bahcesehir Koleji turco, después del acuerdo alcanzado entre el jugador y el club español.

Koprivica, de 26 años, jugará en el San Pablo Burgos la temporada 2026-27, para disputar la Liga Endesa y participar en el debut europeo del conjunto castellanoleonés en la BKT EuroCup. Así, el pívot de 2,16 metros, que reforzará el juego interior del equipo, aportará su experiencia en Europa adquirida durante sus etapas en Serbia y Turquía.

El serbio inició su trayectoria deportiva con dos temporadas en el equipo de Florida State Seminoles en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, antes de retornar a Serbia, donde firmó por Partizan en la temporada 2021-22. Después de cuatro temporadas, puso rumbo a Turquía y firmó por el Bahcesehir Koleji, con el que disputó el pasado curso.

En dos temporadas de EuroCup, una en Serbia y otra en Turquía, el jugador tuvo un promedio de 5,9 puntos, 4,2 rebotes y 0,6 asistencias para 8,3 créditos de valoración por partido. "Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Balsa Koprivica para esta nueva etapa de su carrera deportiva", expresó el comunicado.