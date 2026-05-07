El 'Playoff' de la Liga Endesa empezará el 2 de junio y acabará como muy tarde el 28 de junio

Archivo - Imagen del trofeo de campeón de la Liga Endesa - Europa Press/Contacto/Juan Carlos GarcĂA Mate

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) anunció este jueves las fechas programadas para la disputa del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2025-2026, que arrancará el martes 2 de junio y que acabaría, como muy tarde, el domingo 28 de junio.

Así, los cuartos de final, al mejor de tres choques, empezarían el martes 2 de junio con los primeros partidos entre el primero y el octavo, y el cuarto y el quinto, y el miércoles 3, las series entre el segundo y el séptimo, y el tercero y el sexto.

Las semifinales, sea cual sea la extensión de las primeras eliminatorias, darán comienzo, ya al mejor de cinco partidos, el martes 9 de junio, con los ganadores de los dos primeros cuartos, y el miércoles 10, con los vencedores de los dos segundos cuartos. El miércoles 17 de junio y el jueves 18 de junio serían sus respectivas fechas de finalización si hubiese quinto encuentro.

Finalmente, para la final, también al mejor de cinco partidos, la acb maneja varias opciones. Si las dos semifinales acaban el 14 de junio tras los tres primeros choques, la pelea por el título se desarrollará el jueves 18, el sábado 20, el lunes 22, el miércoles 24 (si fuese necesario) y el sábado 27 (si fuese necesario) de junio.

Si las semifinales acaban después del 14 de junio, con al menos una de las dos yendo a cuatro choques, el calendario de la final sería el sábado 20, el lunes 22, el miércoles 24, el viernes 26 (si fuese necesario) y el domingo 28 (si fuese necesario).