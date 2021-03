Ponsarnau: "Hemos respondido a un accidente con buena mentalidad de trabajo"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, ha celebrado la "buena mentalidad de trabajo" de sus jugadores, que han "entrenado centrados y comprometidos" tras el "accidente" sufrido en el último partido en San Sebastián, antes de medirse con un Khimki que "claramente ha cambiado su dinámica".

"El equipo ha respondido como lo ha hecho toda la temporada cuando hemos tenido un accidente: con buena mentalidad de trabajo, han entrenado bien, centrados y comprometidos. Algunos están más afectados porque al final estamos trabajando con personas humanas a las que les salieron mal las cosas, pero a nadie le salieron bien las cosas el domingo. La gente está buscando sus sensaciones positivas con trabajo, que es el camino. Yo estoy negativo con el error que cometimos, pero positivo porque el equipo está dando buenas respuestas siempre. Y espero que nos sirva para dar una respuesta adecuada el viernes", valoró Ponsarnau.

El entrenador avisó de que el Khimki, colista de la Euroliga, ha "cambiado claramente su dinámica a partir de cambiar un poquito su filosofía". "Es un equipo que ahora se agarra más a los partidos en los dos lados del campo, que está defendiendo un poquito más consistente y que delante también está jugando más consistente. Buscando sus individualidades, pero también agarrándose a su juego colectivo. Es un equipo con mentalidad de acabar bien la temporada", analizó.

Además, confirmó que Bojan Dubjlevic es "seria duda" para jugar el viernes. "Ese golpe en el dedo en el partido de Fenerbahçe no ha llevado a consecuencias graves, pero no puede coger un balón. Y si no puede coger un balón, no puede jugar", resumió.