El potencial de Panathinaikos amenaza la fragilidad del nuevo Barça

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes (20.15 horas) al Panathinaikos en el Telekom Center de Atenas, en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con las dudas que aparecieron en su derrota clara en el debut frente al Hapoel Tel Aviv (103-87), mostrando una gran fragilidad defensiva que deberá corregir ante el conjunto griego en un partido muy complicado para el equipo blaugrana porque enfrente tendrá a uno de los ataques más temibles de toda la competición.

El pasado martes arrancó una nueva temporada para el Barça y lo hizo con los mismos problemas que el curso pasado; irregularidad y fragilidad defensiva. Ante un equipo recién llegado a la elite, como vigente campeón de la Eurocup, el Barça no fue capaz de aprovechar el jugar en terreno 'neutral' --había afición israelí en la grada-- ni los nervios del posible debut del rival y pagó muy caros sus errores en defensa.

Pese a que uno de los nuevos fichajes, el estadounidense Will Clyburn, se fue a los 23 puntos y a 30 de valoración, este brote verde y esta gran esperanza no fue suficiente para tumbar a un Hapoel que arrolló a los de Joan Peñarroya, incapaz de hallar en su plantilla algo que hiciera cambiar el guión del partido, que fue de mal en peor.

Sin embargo, a estas alturas de una temporada recién estrenada, todo está por hacer. El Barça sabe qué cosas no salieron bien y qué cosas deben explotar más. Tras otro verano de cambios, con salidas importantes como la de Justin Anderson y llegadas de jugadores veteranos a los que quieren exprimir, como Clyburn o Toke Shengelia, el Barça todavía debe esperar para parecerse al equipo que pueda llegar a ser. Falta empaque, falta engranaje, y derrotas como la del debut en esta Euroliga pueden ayudar.

Eso sí, empezar con un 0-2 y como farolillo rojo no parece el mejor paso a dar. Ante el Panathinaikos, que sí ganó su partido inaugural ante el Bayern de Múnich (87-79) con una gran actuación de Kendrick Nunn (21 puntos), el Barça debe dar muestras de que lo dicho en la previa, con un anhelo de mejora colectiva, tiene bases donde sustentarse. Puede llegar otra derrota, pero no con las mismas sensaciones que la primera.

Porque lo visto en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria) no fue suficiente. Hay que dar tiempo, sí, pero ante un Panathinaikos más rodado y veterano que el Hapoel, cargado de buenos jugadores sobre todo en su faceta ofensiva, el Barça necesitará más de su vieja guardia y no depender de las ilusiones y las pilas cargadas de sus nuevos fichajes. Ante el Hapoel la condena fueron los demasiados errores defensivos que dieron carta blanca a los Vasilije Micic, Dan Oturu o Antonio Blakeney para anotar a sus anchas.

Desde la penúltima posición arranca esta incipiente segunda jornada un Barça que sabe que, si da con la tecla en Atenas, puede sumar más que una victoria. Siempre es mejor construir desde la alegría y desde la tranquilidad de la victoria que no, por mucho que también sea útil, desde la dolorosa derrota. Sabe Joan Peñarroya que los años en blancos, sin títulos, no dan para tener un colchón de confianza detrás y tras la inversión estival el equipo debe cuajar cuanto antes. Y ganar tiempo pasa por ganar en Atenas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Shorts, Nunn, Rogkavopoulos, Hernangómez y Holmes -- posible quinteto titular--; Sloukas, Samodurov, Grant, Toliopoulos, Grigonis, Mitoglou y Yurtseven.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Laprovittola, Parra, Norris, Cale y Hernangómez y Fall.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Petek.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.

--HORA: 20.15/Movistar+.