El Real Madrid de Scariolo se encuentra contra Olympiacos

Los blancos fueron de menos a más para remontar a los griegos y espantar dudas con el primer triunfo europeo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid remontó (89-77) este jueves al Olympiacos griego en el Movistar Arena para sumar la primera victoria de la temporada en Euroliga y cortar la mala dinámica del inicio del curso, tras caer en la final de la Supercopa Endesa contra Valencia Basket y también en el primer duelo europeo el martes en Bolonia.

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo llegó tarde al partido, viéndose 10 puntos abajo al final del primer cuarto, pero se reenganchó a tiempo para ir recortando la desventaja en el segundo y el tercer parcial, pegando el bocado final en los últimos 10 minutos, con un parcial inapelable de 25-8 que le dio la victoria.

El equipo griego comenzó muy acertado, sobre todo desde más allá de la línea de 6,75 metros, con un solo fallo en el último intento sobre la bocina. El base griego Tyler Dorsey empezó espectacular, mientras que el Real Madrid seguía arrastrando los problemas de la jornada inaugural. El sufrimiento en ataque fue la tónica, aunque los aciertos desde fuera de Trey Lyles y David Kramer, con un buen Mario Hezonja, le dieron otra cara en el primer cuarto.

Al inicio del segundo parcial, el Real Madrid salió con mayor convicción, subió la intensidad en defensa y se acercó en el marcador, aunque los de Georgios Bartzokas seguían casi infalibles, con alguna acción en ataque que enmudeció el Movistar Arena. A pesar de ello, el acierto desde fuera de la mano de Sergio Llull, Facundo Campazzo, y Hezonja, con puntos también de Deck, situaron a los blancos a un solo punto a falta de dos minutos para el descanso.

Los 120 segundos finales, tras un tiempo muerto solicitado por el entrenador heleno, fueron muy negativos para los blancos, con dos pérdidas. Lo único positivo fue un triple del recién llegado Chuma Okeke, que dejó el marcador tras 20 minutos en un 47-53, y la sensación de que el problema con el triple, lastre en Bolonia y también en la Supercopa, se había superado.

Al contrario que en el estreno europeo (3/23), los de Scariolo sí acertaron desde el perímetro y tardaron solo tres minutos desde la reanudación en igualar el marcador, con Andrés Feliz, Hezonja y Alberto Abalde como referentes. Los de El Pireo, por su parte, sumaban desde la línea de tiros libres, gracias a faltas que desesperaban poco a poco al público madridista.

Olympiacos terminó el tercer cuarto sin anotar desde fuera, con las únicas vías de sumar en la línea de personal y con Nikola Milunitov en la pintura, aunque controló bien el rebote, lo que provocó que minimizaran daños y solo perdieran el parcial por un punto, yéndose cinco arriba a los 10 minutos finales (64-69).

Los minutos finales empezaron siendo de Trey Lyles. El canadiense anotó tres puntos y elaboró una jugada que, tras un fallo de Deck, acabó con el propio jugador argentino empatando el partido, antes del primer tiempo muerto. Al contrario que en el primer cuarto, el conjunto madridista transmitía una seguridad en ataque que le permitió sumar con frecuencia, lo que se unió al desacierto de los griegos para poner a los blancos por delante.

Los de Bartzokas sigueron negados desde el triple, y la defensa del Real Madrid cargó muy bien la pintura, permitiéndoles pocos tiros fáciles, mientras que en ataque se aprovechó de la calidad de sus jugadores, de la confianza que traían desde su defensa y del aliento del Movistar Arena para seguir anotando y terminar por sentenciar el partido, sumando la primera victoria en esta Euroliga 25-26 y cortando las dudas del inicio con Scariolo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 89 - OLYMPIACOS, 77. (47-53, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz (9), Abalde (3), Hezonja (18), Lyles (8) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Campazzo (9), Llull (6), Kramer (3), Deck (13), Garuba (2), Fernando (6) y Okeke (5).

OLYMPIACOS: Walkup (4), Dorsey (20), Fournier (14), Vezenkov (13) y Milutinov (10) --quinteto inicial--; Lee (4), Ward (7), Papanikolaou (3), Antetokounmpo (2), Netzipoglou (-), Peters (-) y Hall (-).

--PARCIALES: 19-29, 28-24, 17-16, 25-8.

--ÁRBITROS: Javor, Nikolic y Porobic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.