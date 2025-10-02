Joan Peñarroya: "Contra Panathinaikos tenemos que hacer un mejor trabajo colectivo y defensivo"

Will Clyburn: "Tenemos que jugar con inteligencia y no dejar que su afición se meta en el partido"

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado que en el partido de este viernes (21.00 horas) frente al Panathinaikos tienen que hacer un "mejor trabajo colectivo y defensivo" que el que llevaron a cabo en la derrota por 103-87 del pasado martes frente al Hapoel Tel Aviv en la primera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, ya que se medirán a uno de los "grandes candidatos" a ganar el título.

"Tenemos que hacer un trabajo colectivo, tenemos que hacer un mejor trabajo defensivo que el que hemos hicimos día. Sabemos que vamos a un campo muy difícil, en el que seguramente habrá una gran atmósfera. Tenemos que hacer un buen partido", ha asegurado el técnico blaugrana ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de la segunda jornada.

Peñarroya ha destacado que han podido "hablar, analizar y entrenar" después de la derrota del pasado martes, yendo con "ganas de dar otro nivel" en el partido frente al Panathinaikos. "Vamos con ganas de dar un otro nivel en estas tareas en las que no estuvimos bien el otro día, frente a un rival con un gran potencial como es Panathinaikos", aseguró.

"Han incorporado a un jugador que será muy importante como será T.J. Shorts, que el otro día jugó diez minutos, pero porque venía de no participar, seguramente mañana participará más. Tienen a Osman, que igual también mañana entra. Es un equipo muy largo, es un equipo llamado a ser uno de los grandes candidatos a ganar la Euroliga. Sabemos que vamos a un campo muy difícil, en el que seguramente habrá una gran atmósfera. Tenemos que hacer un buen partido", afirmó.

El técnico egarense ha destacado al base Kendrick Nunn, de quien ha dicho que "destaca un poco por encima de lo demás". "Tienen un jugador que en las dos últimas temporadas, como Kendrick Nunn que parece que destaca un poco por encima de los demás, pero es que los demás que tienen también son muy buenos. Por lo tanto tenemos que hacer un trabajo colectivo, tenemos que hacer un mejor trabajo defensivo que el que hemos hicimos día", reveló.

"Creo que en lo que llevamos, aunque el primer gran partido, evidentemente, fue el del otro día contra el Hapoel, estábamos contentos con los parámetros de defensa que estábamos mostrando y es cierto que el otro día ante un rival de entidad, pues no estuvimos al nivel. Sabemos que hay muchas cosas que son básicas que todos nuestros jugadores han hecho que el otro día no estuvimos bien, no estuvimos sólidos", destacó.

Sobre la baja del base Juan Núñez, quien estará de baja seis meses, ha explicado que es un "hándicap" ya que iba a ser un "jugador muy importante" esta temporada. "Tengo un gran hándicap en relación a Juan. Un jugador importante, tenía que ser un jugador muy importante en esta temporada y que, lamentablemente, y sobre todo primero por él, pero después también por el equipo, le perdemos un largo periodo de tiempo", manifestó.

"Y eso es un hándicap en una competición como la que jugamos, perder a un jugador que tenía que ser importante como Juan, bueno, pues tenemos un jugador menos y eso se nota. A partir de aquí, yo estoy contento con el equipo y el equipo tiene que trabajar mejor y lo haremos mejor, seguro", profundizó.

Finalmente, ha definido el calendario como "el más exigente que tiene un equipo en Europa" pero eso ya lo sabían antes de empezar. "Es un calendario seguramente el más exigente que tiene ningún equipo en Europa, porque encima de los dos partidos de 'acb' que nos pilla son en campos de equipos "fáciles" como Valencia y Málaga, por lo cual es algo que ya sabíamos, que te pilla a principios de temporada, es lo que hay. Asumirlo, ahora centrados en el partido de Panathinaikos y luego ya nos dará para la siguiente misión", finalizó.

Por su parte, el alero estadounidense Will Clyburn, quien fue el mejor jugador (23 puntos) en la derrota frente al Hapoel, ha destacado la importancia de "jugar con inteligencia" frente al Panathinaikos. "Simplemente jugar con inteligencia. No dejar que su afición se meta en el partido. Obviamente, cuando ese pabellón se enciende y los fans se involucran, ellos juegan mucho más duro. Así que se trata de jugar a nuestro ritmo, no al suyo. Tenemos que jugar nuestro tipo de baloncesto", explicó.

"La otra noche fue mi noche. Estoy bastante seguro de que pronto será la de otro compañero. Así que no me voy a apoyar en eso. Lo que voy a hacer es apoyarme en mi defensa, en el rebote y en lo que pueda hacer para ayudar al equipo", ha asegurado el estadounidense, restándole importancia a su buena actuación del pasado martes.

Por último, ha explicado que no "se puede juzgar al equipo" por una derrota. "Es un partido. No llevamos 20 partidos. Es un partido y lo que vamos a hacer es salir ahí y jugar nuestro juego. No puedo juzgar a este equipo por una sola derrota. La temporada es larga y obviamente cuantos más partidos juguemos, más vamos a mejorar. Así que ya veremos", finalizó.