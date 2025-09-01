Pradilla: "Tenemos que crecer a nivel físico ante Italia"

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot de la selección española Jaime Pradilla admite que las claras victorias ante Bosnia-Herzegovina y Chipre han hecho que lleguen animados y "con confianza" al duelo clave ante Italia, su rival este martes en el Eurobasket 2025, que "está jugando muy buen baloncesto" y que les exigirá "crecer a nivel físico".

"Italia es un equipo que está jugando muy buen baloncesto, muy dinámico también y sabemos que a nivel físico tenemos que crecer y dentro de la pintura meter ahí más gente. Tenemos que intentar jugar nuestro juego y sabemos que va a ser difícil y como una guerra porque al final los dos nos jugamos estar ahí en posiciones más arriba", señaló Pradilla a los medios tras el entrenamiento de este lunes en Limassol en declaraciones facilitadas por la FEB.

Para el jugador del Valencia Basket, "más que el nivel de mejora", lo que deben hacer principalmente es "seguir creciendo mejorando a lo largo de la competición". "Creo que estos dos partidos ante Bosnia-Herzegovina y Chipre nos han ido bien para coger confianza y entrar a la competición un poco mejor y quitarnos ese lastre del primer día", apuntó.

Por ello, gracias a estos victorias, el pívot aragonés considera que la actual campeona de Europa llega "bien" a este encuentro clave de cara a la clasificación para los octavos contra Italia, aunque tiene claro que el equipo debe "hacer muchas cosas mejor".

Preguntado por Simone Fontecchio, autor el domingo de 39 puntos frente a Bosnia, Pradilla aseguró que demostró que "es un gran líder la calidad que tiene". "Va a ser difícil pararle, pero creo que tienen otros grandes focos como Melli, Pajola o Diop, que son grandes jugadores. Fontecchio es un jugador clave a tener en cuenta, pero Italia tiene un gran equipo y juegan un gran baloncesto", sentenció.