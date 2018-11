El presidente del Iberojet Palma pide disculpas por criticar que le arbitraran dos mujeres

Publicado 07/11/2018 17:11:22 CET

El presidente del Iberojet Palma, equipo que milita en la Liga LEB, Guillermo Boscana, ha pedido sus "más sinceras disculpas" y calificó como "muy desacertadas" sus declaraciones en las que censuraba que le arbitraran dos mujeres en el partido que perdió contra el colista Araberri en Son Moix.

"Después de las declaraciones realizadas durante el día de ayer, he querido dirigirme personalmente a vosotros para expresar mis más sinceras disculpas por las erróneas palabras que utilicé", señaló sobre la alusión a las colegiadas del partido, Eva Areste y Sara Peláez.

En una entrevista a COPE Mallorca, Guillermo Boscana dijo que: "No me había pasado nunca tener dos mujeres de tres árbitros, creo que con una basta. Hubo momentos en que perdieron un poco los papeles y que no estuvieron afortunadas independientemente de que fueran mujeres u hombres, pero no había visto ningún partido de LEB con dos árbitros mujeres".

Asimismo, Boscana también expresó su arrepentimiento ante la Federación Española de Baloncesto (FEB) y su Área Arbitral, la Federación de las Islas Baleares y su Comité de Árbitros, y a todos los miembros de la familia del Imprenta Bahía San Agustín -denominación del club patrocinado por Iberojet- "y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas" por su "equivocado comentario".

"Asumiendo que fueron unas declaraciones totalmente desacertadas y erróneas, me gustaría remarcar mi total arrepentimiento por esas palabras que van en contra de los valores que el mundo del deporte y el club que presido en particular quiere transmitir", añadió.

En este sentido, el presodente del club balear mostró su compromiso con la igualdad, tanto en el deporte como en la sociedad, y su orgullo por presidir un club con equipos femeninos en todas las categorías, que durante tres temporadas fue uno de los únicos tres clubs en toda España con equipos femeninos y masculinos en todas las categorías de formación y en competiciones FEB.

"Reitero una vez más mi más profundo arrepentimiento y mis más sinceras disculpas por las palabras utilizadas en la entrevista, que reconozco que fueron muy desacertadas", concluyó.