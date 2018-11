Garbajosa condena las "intolerables" declaraciones del presidente del Iberojet Palma sobre las árbitras

Publicado 07/11/2018 17:30:37 CET

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha condenado las "intolerables" declaraciones del presidente del Iberojet Palma, Guillermo Boscana, quien se quejó de que en el partido que perdió contra el colista Araberri en Son Moix le arbitraran dos mujeres.

En la presentación en Melilla del próximo encuentro de la selección femenina, Jorge Garbajosa, ha reafirmado la filosofía de la FEB sobre la igualdad de género. "Quiero condenar absolutamente las palabras del presidente del Iberojet Palma respecto a la presencia de dos árbitras en el partido de LEB Oro que les enfrentó al Araberri el pasado fin de semana", señaló.

Garbajosa expresó su condena por la discriminación de género "totalmente superada en estos tiempos y que va en contra de la filosofía de la Federación", y por el "desprestigio y la falta de respeto" hacia un colectivo que la FEB tiene una "altísima estima" como el arbitral.

El presidente de la FEB avanzó que están estudiando las declaraciones y no descartó que haya una sanción. "Creemos que son unas declaraciones inaceptables, totalmente intolerables y cuyo audio se encuentra ya en manos del Comité Nacional de Competición, que se reúne a partir de esta tarde para que tome la decisión oportuna en base del reglamento disciplinario de la Federación. Decir que se trata de unas palabras desafortunadas me parece que es quedarme corto porque son intolerables, y no comulgan para nada con la Filosofía de la Federación Española de Baloncesto", reiteró.

Garbajosa ha presentado este miércoles, junto al Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, Antonio Miranda, y al Presidente de la Federación Melillense de Baloncesto, Javier Almansa, el España-Ucrania de clasificación para el Eurobasket femenino de 2019, que se jugará en la Ciudad Autónoma el 21 de noviembre.