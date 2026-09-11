La primera fase de la Minicopa Endesa se disputará del 27 al 29 de noviembre en Elche

Cartel sobre la primera fase de la competición de infantiles MInicopa Endesa de esta temporada 2026-27. - ACB

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Minicopa Endesa, torneo para equipos infantiles de la Liga Endesa y que se enmarca dentro de la celebración de la Copa del Rey de baloncesto, celebrará su primera fase el fin de semana del 27 al 29 de noviembre en Elche, según indicó este viernes la acb.

La localidad alicantina acogerá esta ronda gracias al acuerdo del pasado año entre la acb y la Generalitat Valenciana para llevar a la Comunitat la Copa del Rey 2026 y 2027, según indicó la asociación en un comunicado este viernes.

A esta competición, 16 equipos infantiles acudirán al pabellón Sara Marín y María Díez de Elche, en representación de cada uno de los clubes de la Liga Endesa, de los que seis conseguirán el billete a la fase final que se celebrará del 18 al 22 de febrero en Valencia, y acompañarán a los dos ya clasificados, el Valencia Basket, como anfitrión, y el Real Madrid, como vigente campeón de la Minicopa Endesa.

Así, los primeros de grupo se clasificarán de forma directa, mientras que la segunda posición da acceso a un 'Play-In' del que saldrán el resto de participantes en la fase final y que se disputará el 29 de noviembre.