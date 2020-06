Queralt Casas, elegida mejor jugadora española de la Liga Femenina Endesa

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escolta del Valencia Basket Queralt Casas ha sigo reconocida con el premio MVP Nacional que reconoce a la mejor jugadora español de la Liga Femenina Endesa, después de la votación en la que han participado entrenadores, capitanas y expertos FEB.

La internacional española, que el verano pasado volvió al baloncesto nacional tras su periplo por Francia, se impuso en la votación a Laura Gil y Vega Gimeno.

"Con ellas he compartido muchas cosas desde que comenzamos juntas en esto en la Blume y me siento muy contenta por la temporada que han hecho. A nivel personal, este premio supone todo un orgullo para mí en un año en el que me he sentido muy cómoda con Valencia Basket y en el que he disfrutado mucho con mi regreso a la LF Endesa", destacó en declaraciones facilitadas por la FEB.