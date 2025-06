Raquel Carrera: "Estar en la selección es siempre mi prioridad"

La jugadora del Valencia Basket se recupera de su última lesión en busca de "ganar el oro" en el Eurobasket

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ala-pívot del Valencia Basket Raquel Carrera celebra su recuperación para el Eurobasket 2025, en el cual España debuta el día 19 contra Gran Bretaña en Hamburgo, siendo "siempre prioridad" estar con la selección y con el objetivo claro de "ganar el oro".

"Para mí estar en la selección es siempre mi prioridad, el poder ayudar en lo que pueda y estar con mis compañeras, y para mí es ilusión, ilusión de estar otra vez con ellas, con una nueva generación. También esa nueva ilusión que estamos formando que me parece increíble vivirlo desde dentro y también lo bonito que se ve desde fuera", dijo este jueves en declaraciones a los medios de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Carrera ha vivido la concentración de la selección el último mes como una recuperación contrarreloj de un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo que sufrió en el partido que sirvió el título de Liga al Valencia Basket. La jugadora 'taronja', que se perdió los Juegos Olímpicos de París por una rotura de ligamento cruzado, explicó su saber sufrir para volver a estar disponible.

"Seguir trabajando, ya he llevado una dinámica después de recuperarme de la rodilla, de trabajar cada día, de seguir con el preparador físico, con mi club, y bueno, después de lo que ha pasado, pues un punto más, seguir otra vez recuperándome, e intentar estar otra vez al 100%. En general, un año duro, sobre todo por lo que implica el tener que seguir preparándote, el tener que volver a jugar, el tener ese miedo a cómo volveré, a cómo estaré", afirmó.

Carrera confesó que le sirvió para darse cuenta de la importancia de la preparación fuera de la cancha. "Era una jugadora a la que el gimnasio le gustaba entre cero y nada, y lo pisaba poco, de las que pensaba que tampoco servía para mucho, y cambió totalmente mi perspectiva. Si no estás bien, tu cuerpo lo va a notar. Muchos factores los que engloban que tú puedas estar bien en la pista: el descansar bien, el comer bien, el gimnasio", dijo.

Por otro lado, la de Ourense valoró el potencial del equipo de Miguel Méndez para el inminente Europeo. "Es un equipo joven que sobre todo transmite esa ilusión de comerse el mundo, yo que las veo entrenar cada día, las ganas que le ponen a cada entrenamiento, las ganas de aprender de las que llevan aquí más tiempo. Igual nos faltan ciertos aspectos o ciertos puntos por mejorar", afirmó.

"Es algo normal, llevamos muy poco tiempo juntas, no nos conocemos. Creo que va a estar muy bien y que es un proyecto para el futuro muy bueno. Yo creo que la suerte de tener a una persona como Alba Torrens en el equipo que está todo el día manifestando que sí, que hay que quererlo, y yo creo que todas queremos ganar, todas queremos ese oro, y nos lo vamos a imaginar", añadió.

Carrera agradeció todo el apoyo recibido para seguir disfrutando del basket. "Luego vendrá lo que venga, y tenemos objetivos más cercanos, como conseguir una clasificación al Mundial, pero claro que queremos ganar y vamos a ir a por el oro. He estado muy bien rodeada, tanto en Valencia, como en la selección, como por mi familia. Lo más importante es no dejar de disfrutar el día a día. El trabajo que has hecho durante un año ha valido la pena", terminó.